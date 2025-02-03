央視主播新面孔 銀川00後小伙處女秀 白岩松注意到了

00後的哈樂成為央視新主播。（央視新聞截圖）

央視主播上新了，新聞頻道「新聞直播間」迎來一張新面孔，作為一名00後的主播，來自寧夏銀川的哈樂用清新自然的風格，瞬間吸引觀眾的目光，也為央視蛇年新氣象打開全新格局。

綜合媒體報導，2001年出生的哈樂從小就展現對廣播電視行業的熱愛，從中國傳媒大學播音與主持藝術專業（播本）畢業後，他曾派駐江西總站擔任出鏡記者，展現良好的臨場應變能力及不俗的報導能力，更累積了豐富經驗。而哈樂在記者職涯中似乎就已經吸引部分觀眾的注意，在這次登上主播台的新聞評論區，隨即有網友貼出他擔任記者時期的播報畫面。

哈樂的總台主播處女秀讓觀眾眼睛為之一亮，清亮的聲音、流暢表述及自信微笑，讓許多網友對他的表現讚不絕口，表示「真的是年輕人的朝氣」、「希望他一直活躍在螢幕上」、「很帥的小伙子」，還有人稱讚他的名字「聽了就喜慶」。54歲的資深主持人白岩松也對哈樂的表現給予肯定，稱讚他繼承了年輕人的創新精神。

「銳評社事」分析，央視這次選擇哈樂作為主播，背後體現出媒體對年輕一代的重視，顯示出信息傳播的新風向。年輕人在新聞傳播中的聲音愈發重要，而像哈樂這樣充滿熱情和才華的00後主播，有望為傳統媒體注入新的活力。