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「哪吒2」導演從藥學轉行動畫 稱啃老3年、母親很包容

中國新聞組／北京3日電
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「哪吒2」導演餃子。（取材自微博）
「哪吒2」導演餃子。（取材自微博）

中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海（下稱哪吒2）」春節檔暴紅，「哪吒導演回應啃老三年」的詞條也登上熱搜第一。畢業於四川大學華西藥學院的餃子因為熱愛動畫而轉行，他表示母親對他很包容，「我都很難做到這一點」。

來源：YouTube

綜合九派新聞、極目新聞等媒體報導，本名楊宇的餃子從大三起就開始自學三維動畫，更花了三年多的時間，一心待在家中打磨自己的動畫短片。最終他交出的作品「打，打個大西瓜」一炮而紅，一舉斬獲國內外30多個專業獎項。

之後餃子成立了自己的工作室，在2019年推出了電影「哪吒之魔童降世」。這部電影以逾50億元（人民幣，下同，約6.8億美元）票房和1.4億觀影人次的成績，成為中國動畫電影的一座里程碑。

從藥學跨界到動畫，餃子說多虧了父母的支持與包容，「甚至站在我的角度，我成了父母，我覺得我都很難做到這一點。」他也把自身的人生經歷投射到作品中，在傳統神話中，「哪吒鬧海」、「剔骨還父、削肉還母」的故事為人所知，但餃子在動畫作品中改寫了原有的情節，讓哪吒的父母對他充滿了包容與愛，餃子說，「因為我的家庭是很和諧的，所以我希望能把自己的真實感悟、感觸，融入我的作品中。」

有人好奇餃子會不會後悔當初學藥學？他強調，只要選擇了就不後悔，「因為所有的選擇都沒有對錯之分」。餃子說，「如果成了一名藥劑師，去救死扶傷也是很好的選擇。」

從「哪吒1」到「哪吒2」，影迷們一等就是五年，現在更關心什麼時候能看到「哪吒3」？餃子表示，從事動畫事業是一輩子的事，「不是為了賺快錢」，所以「哪吒3」不會為了趕時間而降低質量。他坦言，自己從未給作品設定嚴格的時間點，「重要的是把故事講好，把畫面做到極致。」

「哪吒2」劇照。（取材自微博）
「哪吒2」劇照。（取材自微博）

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