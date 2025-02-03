中國各地景區瘋科技拜年 機器人忙著舞獅、起舞

四川劍門關景區，繫著紅圍巾、肚貼紅字的機器狗隨著音樂起舞。（取材自環球網）

今年春晚舞台上，一群穿著小紅襖的機器人，揮動著手中的紅手絹，扭著東北秧歌，吸睛無數。今年多個景區在農曆新年期間推出機器人拜年、導遊、舞獅助興，吸引遊客。

潮新聞報導，大年初二至初六，北京首次舉辦以「AI 」為主題的科技廟會。

聽機器人組成的樂隊奏樂，喝一杯機器人調酒師調製的果汁，請機器人化妝師化個妝……在這場科技廟會上，你可以解鎖「智能機器人還會幹點啥」這個問題。

活動現場，書法家與AI春聯機同台競春；中央美院師生及留學生 與PNDbotics人形機器人同台書「福」迎春；中央音樂學院的指揮機器人上場；威風凜凜的傳統舞獅與靈動精巧的機器狗舞獅同台獻藝……古老與現代激情碰撞，科技與藝術深度融合，為大家帶來全新的體驗與美好的祝福。

景區裡的舞獅機器狗。（取材自潮新聞）

鼓點起，嶺南醒獅躍動似龍遊！與普通舞獅不同的是，其中一隻「獅子」，其實是機器狗披舞獅服裝。

這個春節 ，首鋼園特別策畫了「不一樣的非遺年」單元系列活動，集合安徽魚燈巡遊、嶺南醒獅表演、北方財神巡遊、機甲花燈、非遺手作等全國極具特色的非遺表演、互動體驗。活動將一直持續到2月12日。

另外，遵義會議會址兩隻渾身散發著科技感的具身智能機器狗，是景區新上崗的特殊「導遊」。據了解，這兩隻機器狗除了具備奔跑、跳躍、握手、趴伏、舞蹈等豐富多樣的仿真肢體語言，還搭載了強大的旅遊AI大腦。只要遊客輕輕問一句：「遵義怎麼玩？」AIBOT便能迅速響應，在短短幾秒鐘內，就能輸出一份詳盡的經典行程攻略，無論是遵義的歷史文化知識、熱門旅遊景點介紹，還是特色美食推薦，都能給出專業又全面的回答，堪稱一位「行走的旅遊小百科」。