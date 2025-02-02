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瘋狂「現金春運」 ATM鈔票全被領光 預約了仍得等2小時

中國新聞組／北京2日電
網友稱排到了但機子沒錢。（取材自微博）
網友稱排到了但機子沒錢。（取材自微博）

春節期間的銀行太瘋狂了！」一位來自福建省民眾表示，除夕（１月28日）一早去銀行取錢準備過年包紅包，跑了幾個網點，ATM機上都沒有錢了；櫃台取款超過2萬元（人民幣，下同，約2758美元），需要提前預約。

華夏時報報導，春節前後，多地銀行網點迎來業務辦理高峰，尤其是存取款業務，業內稱之為一年一度的「現金春運」；有民眾表示，「銀行取款機上取現，只拿到100元」、「從6家銀行ATM機上取出來2000元」、「只有一家銀行不排隊，衝過去取錢，被告知沒錢了」，抱怨聲此起彼落。

報導指出，為保障金融秩序的穩定和防範風險，銀行對於ATM現金存取業務也設定了一定的限額規定，春節現金需求增加，多地銀行網點客戶人數也因此大增。這名福建客戶表示，他預約取款5萬元，次日排隊2小時才辦理完。

據報導，某國有大行江蘇一支行工作人員透露，「銀行幾個ATM機，初一早上加了600萬元，下午就被取空。」另一家銀行工作人員也表示，銀行做足了應對高峰的準備，但取現的人太多，除夕晚上5點ATM機加滿鈔，晚上10點就被取空了。

春節期間，除了取款，養老金存取、補卡、轉帳也是網點重點辦理業務。國有大行陜西一網點工作人員表示，春節前幾天，該網點兩個窗口，每天叫200多個號，春節期間也是擠滿了人，每天傳票80、90，甚至100多筆。

網友稱排到了但機子沒錢。（取材自華夏時報）
網友稱排到了但機子沒錢。（取材自華夏時報）
網友爆料銀行門口都在排隊取錢。（取材自華夏時報）
網友爆料銀行門口都在排隊取錢。（取材自華夏時報）

春節 春運 傳票

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