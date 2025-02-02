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性價比高…租車回家過年大眾化 日租金千元豪車搶手

中國新聞組／北京2日電
春節假期，濟南豪車租賃市場火熱。海報新聞
春節假期，濟南豪車租賃市場火熱。海報新聞

每年一進入春運，火車票難搶，長途汽車擱不下大包小包的行李，算一算性價比，租車回家過年便成了愈來愈多遊子的新選擇。探訪濟南多家租車公司了解到，截至臘月二十三（北方小年），大部分車的 「春節檔期 」都訂出去了，日租幾百元（人民幣，下同）的大眾帕薩特、邁騰、紅旗、別克商務、BBA系列最受歡迎，法拉利、蘭博基尼、庫里南等日租千元以上的豪車也出現了「供不應求 」的情況。

現代快報報導，從濟南租車的沈先生表示，一家四口要回煙台過年，「小孩不到一歲，坐高鐵實在不方便，加上全家人的往返車票就得2000元（約276美元）左右，最後決定租車。」他租的是一輛大眾帕薩特，租金為350元（約48美元）一天，租10天也就3500元。

除了普通車，豪車也越來越受到租車消費者的青睞。據報導，在濟南從事黃金國際貿易行業的欒先生，今年春節租了豐田埃爾法和加長版路虎攬勝兩輛車，回老家菏澤過年。「 我長期租車，埃爾法一個月租金在4萬到5萬元，折算下來，一天大約1600元（約220美元）。」

濟南優優汽車租賃有限公司總經理張先生表示，「我們公司目前有66輛車，其中有大約20輛為零租車，春節期間幾乎都租出去了，最早的去年12月27號就下單了。」春節假期租出去的車以經濟型車和B級車為主。租客以80後、90後為主。

除了租車回家過年，還有一部分客戶租車外出旅遊。濟南豪華車租賃商信師強說，他們公司春節期間租車去旅遊的客戶大約占到總訂單的五分之一。「近期的租賃收入大約有40萬元，預計整個春賬假期結束後，到帳金額能達到近百萬元。」信師強很有把握地說。

春節假期，濟南租車生意很火。（取材自海報新聞）
春節假期，濟南租車生意很火。（取材自海報新聞）

租車 春節 租金

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