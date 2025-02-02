逢春節假期買氣弱 中國百大房企1月銷售減16%

中國2024年國有土地使用權出讓收入在2024年為4.87兆元人民幣，按年下降16%，這已經是土地出讓收入持續縮水的第三年。（中新社）

中國地產研調機構中指研究院監測最新數據顯示，2025年1月中國前100大房企銷售總額為2350.3億元（人民幣，下同，約324億美元），按年下降16.5%。中指研究院指出，今年1月逢春節 假期，一定程度影響銷售，致使1月銷售額按年出現下降，但相比2024年同期超過30%的降幅已有明顯收窄。

數據顯示，1月銷售總額超過百億的房企有五家，較去年同期減少兩家，50億房企八家，較去年同期持平。

其中，前十大房地產 企業的銷售額均值為105.6億元，較去年同期下降11.8%；銷售排行11至30名的大房企銷售額均值為34.9億元，較去年同期下降16.5%；銷售排行31至50名的房企銷售均值為13.1億元，較去年同期下降31.3%。

中指研究院指出，1月各地房地搭配「迎新年、購新房」的促銷活動，一方面透過集中展示房源、舉辦各種迎新春、慶新年遊藝活動，擴大宣傳力度和影響範圍；一方面，開發企業對返鄉客群制定針對性的銷售方案，形式上通過線上線下聯動，推介優質房源；此外，也透過購房送家電、送旅遊、減免物業費、送車位等促銷活動，加大促銷售力度。

中指研究院預計，春節後成交量將出現一定回升，第1季來看，由於去年新房成交規模為近年較低水平，在低基數影響下，整體或將保持平穩；二手房受部分社區價格逐漸調整到位及核心城市業主預期改善，預計成交量仍將保持一定規模，但市場持續回穩仍需政策加力支持。