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春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

中國新聞組／北京2日電
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

華為手機在今年央視春晚中依舊「置入性」亮相宣傳國貨之光，不過網傳一張春晚主持群合照卻讓許多愛國網民心碎一地，因為幾位主持人手拿的全是蘋果（iPhone）手機，照片引發議論後，該主持人急刪合照；不僅如此，參演電腦被眼尖網民抓出來，用的也是蘋果電腦，央視還似刻意遮蓋蘋果Logo，這讓網民們諷「說好的愛用國貨呢」，「原來支持華為只是走形式？」

據快科技報導，從2019年開始，華為手機就已經在央視春晚中密集亮相。此次央視2025年春晚，華為多款手機繼續頻繁出現在春晚節目中。比如在喜劇歌曲「妥妥的」中，李雪琴、喬杉手中瑞紅色的華為Mate 70 RS非凡大師，小品「金龜婿」馬麗拿的也是Mate 70 RS非凡大師，艾倫小品「點點關注」中還出現了華為Mate XT非凡大師3折疊手機。

央視春晚節目中頻頻出現華為手機，被媒體指為「含華量」超高。（取材自快科技）
央視春晚節目中頻頻出現華為手機，被媒體指為「含華量」超高。（取材自快科技）

不過，據網傳視頻和照片顯示，央視表面上熱捧國產貨，台下卻熱衷於外國貨。

有網民發現，香港歌手陳奕迅與張雨霏等運動員合唱「孤勇者」時，陳奕迅打擊樂器左右兩邊放著兩台筆記本電腦皆是蘋果（Apple）品牌，從鏡頭來看，央視似刻意遮擋蘋果Logo，被網民質疑「只是因為蘋果沒買廣告？」，「華為在春晚做了很多的廣告，為什麼央視不用金主華為的產品呢？」

不只如此，央視春晚結束後的第二天，有網民發現央視主持人尼格買提在微博帳號發布9張與央視主持人及演員的合照中，其中一張是尼格買提等多人各拿著一部蘋果手機拍照，估計有10幾隻，引發大批網民質疑：「說好的愛用國貨呢？」 「該主持人平時沒少誇耀國產手機，結果私下寧可掏錢用蘋果手機，這種做法表裡不一，不尊重國產品牌，何況華為還是央視春晚的金主」。

據報導，被網民熱議後，尼格買提疑似從其微博刪除了這張手拿蘋果手機的照片。隨後，其又上傳一張照片，是他手持華為手機與其他央視主持人的合影。目前，尼格買提尚未對此回應。

不少網民在其微博留言區評論：「華為春晚廣告費白花了」，「看來支持華為僅僅為了走形式而已？」，「某抖上都在說華為是工作，生活中還是用蘋果手機」，「春晚植入了那麼多次華為手機，後台是Vivo全程直播，觀眾席的桌子上放著小米車模，結果發現都是假的，舞台上的都是蘋果用戶，這就是現實」，有網民諷「因為這是假圖」，「人家回家生活要過美國安檢」。

也有網民認為「道德綁架真的惡心」，「在中國用啥手機是大家的自由，不管是國產的還是美國的，自己根據實際情況考量的」。

華為

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