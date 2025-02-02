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登山開外掛 外骨骼機器人帶你上泰山 網：能登珠峰嗎？

中國新聞組／北京2日電
泰山景區試營運「登山助力機器人」，讓遊客能輕鬆登山。（取材自澎湃新聞）
泰山景區試營運「登山助力機器人」，讓遊客能輕鬆登山。（取材自澎湃新聞）

爬泰山也能開外掛？泰山景區在大年初二（1月30日）首次試營運「登山助力機器人」，該外骨骼機器人可感知人體下肢的運動趨勢，並給予及時助力，讓裝備者能輕鬆登山。有遊客嘗試後覺得「科技感滿滿」，像是有人拉著他上山，直呼「我又行了！」

綜合澎湃新聞、齊魯晚報等媒體報導，據泰山文旅集團工作人員介紹，登山助力機器人是一款幫助遊客攀登泰山的外骨骼機器人，機器人重量僅1.8kg，運用先進的人體工學設計以及動力、電子和AI算法等核心技術，可感知裝備者下肢的每一個運動趨勢，及時給予恰到好處的助力，有效減輕雙腿負擔，從而助力遊客輕鬆登頂泰山，同時也可廣泛應用於登山、健身、跑步、日常行走上樓等生活和工作場景。

有遊客裝備了登山助力機器人後，健步如飛地攀登泰山，類似科幻電影中「機械裝甲」的機器人更引來周圍遊客側目。據了解，登山助力機器人體型較小，由人工智能設計，可以連續走5個多小時，一次充電可行走約14公里。對老年人或者年齡稍大的群體來說，想要領略泰山風光，又不想因為坐索道而錯過沿途風景，就可以戴上登山助力機器人上山。目前該產品正在試營運階段，預計3月初批量投放市場。

泰山景區試營運「登山助力機器人」，讓遊客能輕鬆登山。（取材自澎湃新聞）
泰山景區試營運「登山助力機器人」，讓遊客能輕鬆登山。（取材自澎湃新聞）

「登山神器」也引起網友熱議，有人好奇戴上這個登山助力機器人能不能一口氣登上珠峰？也有人笑稱「有科技助力，小小泰山不在話下」。

人工智能 AI

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