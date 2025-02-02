「春晚最好玩節目」 機器人秧歌隊台上甩手絹 下台卻哆嗦

機械人不斷變換隊形、舞動身體，除了會多角度旋轉手絹，將手絹丟出後還能接住。（視頻截圖）

2025年央視春晚，節目眾多，而其中最「爆炸」的節目之一莫過於張藝謀導演的「秧BOT」。一群機器人身穿紅綠大花襖，整齊劃一地玩起了手絹，跳起了扭秧歌，最後還被工作人員拎著脖子下台。中國網友辣評，「機器人都進化到這種程度了？」「這是今年春晚最抽象、最好玩的節目」「為什麼機器人不穿褲子？」「什麼都好，就是沒有眉毛」。

綜合中華網、香港01等媒體報導，舞台上，機器人與舞蹈演員的默契配合令人印象深刻。他們身著傳統的大紅棉襖，手持手絹，隨著音樂的節奏靈活舞動，每個動作都準確而流暢，彷彿一群真實的舞蹈演員在舞台上翩翩起舞。

然而，當機器人走下舞台的那一刻，畫面突然變得有點滑稽。由於設計上的限制，這些舞台上靈活的機器人，不斷發著哆嗦，需要演員推著才能前進，這一幕彷彿是「扶著老奶奶過馬路」的現代版，讓人忍俊不禁。

這次登上春晚的機器人是杭州宇樹科技旗下的人形機器人產品Unitree H1，每個機器人的身高約1.8米，體重47公斤，全身擁有19個自由度，能夠實現高度靈活的動作。其腿部關節電機峰值扭矩達到360N·m，配合中空軸線和雙編碼器，使其成為同類規格中功率性能最高的機器人。

宇樹科技相關負責人表示，這次機器人在春晚上表演的舞蹈是透過AI強化學習，讓機器人能夠去自主的去跳舞，然後自主導航，「這個舞蹈我們花了將近3個月的時間才排練出這樣的效果」。

負責人表示，「可能大家會覺得機器人形象機械又呆板，但這其實是演出團隊精心設計的巧思，就是為了與靈動的舞蹈藝術家形成強烈的反差」。

不少網友認為這段表演展現了強大的科技實力，有網友稱，「能丟手帕又接住手帕，太厲害了！」也有網友稱，「在中美競爭大背景下，機器人增加曝光度，對於本土機器人企業能更好發展。」