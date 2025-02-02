中國基層勞工「搶開工」有原因 春節返崗潮提前湧現

中國勞工想早點開工掙錢，春節返工潮提前湧現。（取材自第一財經）

中國春節 假期剛過半，各地火車、高速公路上已湧現趕回城的人潮車龍。今年不少珠三角的基層勞工 提早返工，除了為避開2日（初五）、3日（初六）的返程高峰，有人直言也是因為經濟不好，想早點開工掙錢。

綜合明報、第一財經報導，回湖北老家過年的曾燕，平常和丈夫在距離老家1100公里的深圳坪山打工，為了避開初五、初六的返程高峰，兩人決定1日（初四）就出發。

許多在珠三角地區的務工人員也和曾燕一樣，選擇提早返程。30多歲的黃岡人肖先生說目前氣候還比較暖和，所以提早出發，以便到了工作地早點開工。另外，在佛山市做家具設計的陳小光表示，「年前接到一筆大訂單，想著過年跟家人團聚後，就早點回來完成訂單」。

有廣州財經博主直言，今年春節的「反常」現象令人想不到，返程潮提前在大年初三就浮現，國道、高速公路開始塞車。他認為，打工仔提前回城，是因為真的沒錢，要抓緊時間出去打工掙錢。一些網民亦稱今年有點不太一樣，「年初二開始就沒聽到煙花，昨天開始很多已經返工了」、「今年很多店初三都營業了，之前都是初六」。

據央視新聞消息，1月31日全社會跨區域人員流動量預計31683萬人次，其中：鐵路客運量1180萬人次；公路人員流動量30118萬人次（高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量27617萬人次、公路營業性客運量2501萬人次）；水路客運量150萬人次；民航客運量235萬人次。

據中國鐵路武漢局集團，1日外出務工人員集中出行，至2月4日（春節假期最後一天），武鐵客流每天以10萬人次的增幅快速攀升。截至1日，未來幾日由武漢前往北、上、廣等城市車票已所剩無幾。武鐵昨日加開92列臨時旅客列車。

廣鐵集團也稱，1月31日（初三）開始，探親流、務工流、旅遊流等出行需求持續升溫。同比去年，客流強度有所提升，特別是從2月2日開始，客流或將呈現大幅提升趨勢，預計在2月4日迎來節後發送客流最高峰。

國家鐵路集團通報，1日全國鐵路預計發送旅客1330萬人次，為了紓解人潮，安排加開旅客列車791列。此外，湖南通往廣東的高速公路也出現塞車。杭徽高速、杭新景高速的杭州方向，也出現緩行。

據交通運輸部數字，1日全社會跨區域人員流動量預計3.08億人次。其中，公路流動量2.9億人次，民航客運量238萬人次。