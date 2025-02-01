來美賣煎餅還行善 山東男用微積分打造國風餐車暴紅

于振安製作的國風餐車。（取材自九派新聞）

來自山東的45歲的男子于振安（化名），10多年來都在美國賣中國風味小吃「煎餅果子」，並用微積分知識親手製作「國風餐車」，成為當地知名打卡點。他也為無家可歸者免費提供煎餅果子，有人響應善舉花100美金買一個「煎餅果子」不找零，要「留給下一個有需要的人」。

來源：YouTube

九派新聞報導，于振安大學讀電子技術專業，畢業十幾年後移民。初到美國是2013年，作為濟南人，于振安從小吃煎餅果子長大，國外吃不到就自己在家做，為追求糧食原本的味道，于振安還從國內運來一台石磨。2014年至展會現場首次出攤賣出幾百套，現磨綠豆的香味吸引了墨西哥 人、洪都拉斯人、羅馬尼亞人與南美人，也喚起了在美華人的味蕾記憶。2023年初在加州洛杉磯 縣阿罕布拉（Alhambra）慶祝中國農曆新年活動上，被當地電視台報導後引起關注。他決定自己動手製作一輛餐車，並定位為中國風。

為結合中國古建築歷史及視覺效果，希望設計成四面坡、翹角頂。于振安選用一寸方鋼。但四個角共12根管，如何讓12根管子弧度完全一致，難住了他。于振安偶然想到大學所學的微積分知識，觸發他靈感的是，家中前院鋪設的磚塊恰好是正方形大小。

「把管放在磚上，就有了比例尺」，他用磚塊所在的格子量弧度，在相同的距離處截斷長條狀鋼管，即「先微分再積分」，歷時半年終於製作完成。

三輪餐車貼的紙寫著，無償為有需要者提供幫助。（取材自九派新聞）

于振安的「國風餐車」，有飛簷翹角、門釘、紅色燈籠，餐車側面貼著藏青色與淺藍色交錯的磚樣壁紙，上方為古風紋飾的亮黃色隔扇，迎面是藍底咖布的數米長竹簡，竹簡上是山東籍文學家蒲松齡的「煎餅賦」。

包裝袋正反面。（取材自九派新聞）