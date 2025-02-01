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你來了嗎？ 申遺成功首個春節「西湖斷橋人人人人」

中國新聞組／綜合報導
西湖斷橋上遊客井噴。(取材自潮新聞)
西湖斷橋上遊客井噴。(取材自潮新聞)

作為首個被列入人類非物質文化遺產的春節，中國旅遊市場熱度持續攀升。在社交平台上，「人人人人 西湖斷橋 人人人人」的詞條衝上熱點TOP2：「春節假期去西湖看斷橋，放眼望去，全是人人人人人！」網友調侃：「斷橋一定是被人壓斷的。」靈隱寺則從年初一大清早就排滿了人，遊客張女士稱離開的時候隊伍「已經排到了天邊」。

1月30日，西湖景區接待客流量72.91萬人次，比前一天1月29日的45.87萬人次，與2024年年增2.34%；其中：收費公園客流量20.23萬人次，與2024年年增3.96%，前三位分別是：靈隱飛來峰、三潭印月、杭州動物園。春節假期，杭州西湖又上演「人人人你人人人」的名場面。面對斷橋上「有緣千里來相會」的人潮，有遊客不禁發出那句「來都來了」的感慨……你來了嗎？

在一些社群平台上，許多遊客都說：「雖然斷橋變人橋，也快擠爆了，但是我來都來了，自己的選擇，含淚也要逛逛」。對於大多數人，可能真的只有長假才能出遊，但是長假哪都人很多，也有點無奈。

值勤員警表示，「橋面會比較壅堵，可能還會有些遊客停留在橋上，我們就會提示他們拍完照往前走。還會有小朋友鞋子掉到湖裡去，需要我們去幫他們撈上來，就會遇到各種各樣的情況」。

西湖斷橋頭一眼望不到橋。(視頻截圖)
西湖斷橋頭一眼望不到橋。(視頻截圖)

澎湃新聞報導，大年初三一早，有多個景區景點發布門票售罄提示。據阿壩旅遊網的消息，九寨溝景區1月31日至2月2日的門票都已售罄。龍門石窟發布的消息顯示，1月31日線上門票預約已滿。

多個熱門博物館更是整個春節假期的門票都已早早約滿。目前正在展出「金字塔之巔：古埃及文明大展」的上海博物館人民廣場館截至2月12日前的場次都已約滿。

靈隱寺遊客人潮。(取材自潮新聞／張女士供圖)
靈隱寺遊客人潮。(取材自潮新聞／張女士供圖)

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