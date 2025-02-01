換到等於賺到？中國年輕人流行「換房過年」省旅遊住宿費

為省下春節旅遊花費，中國年輕人圈近期掀起「換房過年」潮。哈爾濱的網友表示，其住所吸引不少人表達有意交換住宿；示意圖。(中新社)

為省下春節 期間高額的旅遊花費，中國年輕人圈近期掀起「換房過年」潮，拿自己的房子與旅遊地的當地人換房居住。一名來自哈爾濱的年輕人表示，其住所吸引不少網友表達有意換房過年。

據封面新聞、大象新聞等中國媒體報導，住在黑龍江哈爾濱的侯雲浩，春節期間想帶家人到福建過年，但福建熱門城市的住宿花費是一筆不小開銷。侯雲浩隨後在社群平台徵求「換房過年」，不少福建人傳訊息表示有意願換房。

侯雲浩表示，因為他的住處離「冰雪大世界」和太陽島「雪博會」等哈爾濱知名景點較近，所以很多人詢問，已經換到在福建湄洲島的房子。

換房過年，一個春節可以省下近萬元，「換到」等於「賺到」，同時，家裡洗衣機、冰箱、廚具等一應俱全，讓旅途更安心、更舒適。

大連的韓先生春節期間計畫帶家人到哈爾濱感受冰天雪地魅力，但查到景區附近酒店的高房價 後，有些打退堂鼓。無意間在網上看到換房的新鮮旅遊形式，和妻子說了這個換房的想法，妻子原本不同意，但面對可以節省這麼多錢的情況下，韓先生說：「她也想要嘗試一下。」

而哈爾濱的趙女士日前滿懷期待在網上發布一則換房帖，希望能與北京的住戶換房旅遊，儘管她在短時間內收到幾條來自北京的換房回應，但最終卻未能成功實現換房。

趙女士與網友交流信息後，發現找到合適的換房對象並不容易；她表示：「北京太大了，很難凑到合適的房源，而且有些房子的地段或住房條件都不太理想。」

然而「換房旅遊」僅靠雙方口頭約束，沒有較強的法律效力，因此可能會面臨對方臨時通知無法換房、房屋遭到破壞等狀況。有網友就表示：「沒錢可以不出門，我家還是不願意給人住的，自己的隱私都暴露了。」

此外，「換房旅遊」僅靠雙方口頭約束，沒有較強的法律效力，因此可能會面臨對方臨時通知無法換房、房屋遭到破壞等狀況。有網友就表示：「沒錢可以不出門，我家還是不願意給人住的，自己的隱私都暴露了。」

有些年輕人因而透過正式簽訂書面或電子協議，明確具體的換房規則，包括入住時間、責任分工（如清潔、損壞賠償等），保障雙方權益。不過從專業角度來看，這樣的協議難以在發生糾紛時有效保障權益。

北京中銀（鄭州 ）律師事務所律師梁利波認為，中國尚未頒布專門針對「換房過年」的法規，雙方權益在法律架構下缺乏明確界定，換房協議大多是私下擬定，條款粗糙簡陋，甚至連基本的違約責任都含糊不清。一旦發生糾紛，這些不嚴謹的協議無法成為維權的有力武器。