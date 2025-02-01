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王菲又帶貨…春晚帶火「蝦片耳環」網店馬上跟進訂製

中國新聞組／北京1日電
蛇年春晚，王菲登台演唱佩戴的耳環引發關注。(取材自央視新聞)
蛇年春晚，王菲登台演唱佩戴的耳環引發關注。(取材自央視新聞)

天后王菲時隔七年再登央視春晚舞台，她演出時佩戴的紅色大型耳環被觀眾指好似「蝦片」。春晚結束後，嗅到商機的電商馬上推出同款耳飾，有商家表示「訂貨諮詢的人很多」。

九派新聞報導，時隔七年，王菲再度登上春晚舞台，演唱歌曲「世界贈予我的」。表演現場，她身著一襲白色長裙，耳間點綴粉色圓形透明的耳飾，飄逸清爽的同時，又顯溫柔。

演出播出後，觀眾被王菲的歌聲折服，令人意外的是，王菲佩戴的耳飾也吸引注意力。有網友調侃，耳飾外形看著像「蝦片」，並表示「看著看著口水流出來了，有點想吃蝦片」。也有網友表示，耳環看著好看，但效果「挑人」，一般人戴不出來王菲的效果。

報導指出，查詢電商平台發現，已經有商家推出王菲春晚演唱同款「蝦片耳環」。多數店鋪商品均顯示為預售，價位集中在數十元至百元不等。

一名店家表示，該商品是春晚播出後才放出，訂貨諮詢的人很多，商品目前沒有現貨，需要等貨。耳飾的材質為壓克力，耳釘部分為925純銀，發貨地為浙江。網路頁面顯示，該商品銷量已有400+。另一名店家表示，「最快初十能發貨」。

這已經不是王菲在登上春晚後帶火周邊產品。此前，2010年的春晚上，王菲身著粉藍豎條紋短裙，和彩色絲襪演唱歌曲「傳奇」時，也曾引發潮流。

王菲 電商

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