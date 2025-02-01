亞冬會2月7日開幕 哈爾濱選手村、媒體中心運作
2025年哈爾濱亞洲冬季運動會(亞冬會)將於2月7日盛大開幕。位於哈爾濱國際會展體育中心內的主媒體中心31日正式運行，為來自24個國家和地區的900多名運動員及隨隊官員提供服務。
綜合新華社、香港01報導，自1月27日預開村以來，各代表團已陸續抵達，迄今已有12個國家和地區的100多名運動員順利入住。運動員村分為運行區、居住區和交通區，設有清真餐廳和運動員餐廳等多項服務設施，包括代表團服務中心、醫療診所和健身中心，為運動員的競技狀態提供全方位保障。
31日啟用的主新聞中心分為主新聞中心和國際廣播中心兩個部分，同時設有網上新聞中心、新聞發布廳、公共採訪區等功能區域，為註冊媒體記者和轉播商提供保障服務。
當日，一些記者陸續來到主媒體中心工作。經過安檢後，在主新聞中心一樓的服務台前，志願者身著統一服裝，抵離服務、語言服務等立牌在服務台醒目位置擺放。一旁的特許商品零售店內，以吉祥物濱濱、妮妮為主題的紀念商品琳瑯滿目，旁邊的櫃位還提供貨幣兌換等服務。
主媒體中心媒體運行主任呂壯志介紹，主媒體中心24小時不間斷地為中外媒體記者提供全方位服務。賽時，媒體記者將在這裡享受到IPTV的全流程覆蓋，此次亞冬會還將首次實現單語種採訪、多語種分發的功能。
此次哈爾濱亞冬會是中國第三次主辦該賽事，開幕式將於2月7日舉行，閉幕式則定於2月14日。部分比賽將於2月3日開始，預計將吸引來自34個國家和地區的1270多名運動員參加，創下歷屆參賽國家和運動員數量之最。
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