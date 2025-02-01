亞冬會2月7日開幕 哈爾濱選手村、媒體中心運作

位於哈爾濱國際會展體育中心內的第九屆亞冬會主媒體中心正式啟動運行。(新華社)

2025年哈爾濱亞洲冬季運動會(亞冬會)將於2月7日盛大開幕。位於哈爾濱國際會展體育中心內的主媒體中心31日正式運行，為來自24個國家和地區的900多名運動員及隨隊官員提供服務。

綜合新華社、香港 01報導，自1月27日預開村以來，各代表團已陸續抵達，迄今已有12個國家和地區的100多名運動員順利入住。運動員村分為運行區、居住區和交通區，設有清真餐廳和運動員餐廳等多項服務設施，包括代表團服務中心、醫療診所和健身中心，為運動員的競技狀態提供全方位保障。

31日啟用的主新聞中心分為主新聞中心和國際廣播中心兩個部分，同時設有網上新聞中心、新聞發布廳、公共採訪區等功能區域，為註冊媒體記者和轉播商提供保障服務。

當日，一些記者陸續來到主媒體中心工作。經過安檢後，在主新聞中心一樓的服務台前，志願者身著統一服裝，抵離服務、語言服務等立牌在服務台醒目位置擺放。一旁的特許商品零售店內，以吉祥物濱濱、妮妮為主題的紀念商品琳瑯滿目，旁邊的櫃位還提供貨幣 兌換等服務。

主媒體中心媒體運行主任呂壯志介紹，主媒體中心24小時不間斷地為中外媒體記者提供全方位服務。賽時，媒體記者將在這裡享受到IPTV的全流程覆蓋，此次亞冬會還將首次實現單語種採訪、多語種分發的功能。