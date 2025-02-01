人太多？ 三亞西島擠爆 數千遊客滯留碼頭3小時怒喊退票

1月30日網傳有幾千遊客滯留三亞西島碼頭三小時。(視頻截圖）

每逢春節 ，海南三亞西島是許多遊客的旅遊勝地，但1月30日網傳有數千遊客滯留碼頭三小時，直到夜晚仍有遊客在排隊，許多人在碼頭高喊「退票」；有許多遊客批評景區管理不善，破壞出遊心情，景區則回應春節旺季人數超預期。

1月30日網傳有幾千遊客滯留三亞西島碼頭三小時。(視頻截圖） 1月30日網傳有幾千遊客滯留三亞西島碼頭三小時。（影片截圖）

三亞西島旅遊景位於三亞灣的中心位置，面積2.8平方公里。西島周邊海域為國家級珊瑚礁自然保護區，是世界公認潛水聖地之一。近日傳出三亞西島管理失控、承載力不足，導致幾千遊客滯留碼頭3小時；景區昨通報稱春節旺季期間，遊客上島意願強，人數超預期，且離島乘船時間集中在下午4時至6時，導致候船時間延長。

綜合港媒報導，受訪遊客稱，工作人員告訴他們總共有15艘船，但他站在最高處，一直看不到船過來，大概只有一兩艘船。景區工作人員回應稱，「景區不是船不夠，而是遊客太多了。」至當晚9時22分，所有遊客全部離島。有遊客直言景區能力不足，年初一時，搭船已要排隊2小時。

報導指出，不僅是西島，其他熱門旅遊地也面臨類似情況。廣東汕頭南澳縣因跨海橋建成後遊客增加，今年春節持續湧入大量旅客，部分外地遊客反映島內出租車 價格上漲。福建泉州市因民俗活動吸引大量遊客，大年除夕與初一兩天接待人次均超過200萬。

在潮州，2月1日（初四）舉行的牌坊街文化巡遊因人流密集，當局為確保公共安全，臨時宣布取消初四、初五的巡遊活動。

深圳的公共遊玩場所同樣人滿為患。有遊客分享經歷，稱春節期間前往蓮花山公園及深圳灣公園時，皆因人潮擁擠而難以遊覽，返回市區亦面臨交通困難，甚至有白牌車10公里叫價200元人民幣。

四川瓦屋山景區近年來成為熱門賞雪 地點，今年春節期間預訂人數達上限。景區公告顯示，年初四當天已達最大承載量，不再接受新遊客進入。