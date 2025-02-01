春晚帶火四大城 重慶、武漢、拉薩、無錫旅遊熱度爆增

春節期間的重慶洪崖洞滿是人潮。（取材自微博）

今年央視春晚分會分別在重慶、武漢 、拉薩、無錫舉行，同時也帶火了這四大城市的旅遊熱潮，某平台春節 假期前三日搜尋量較節前增加平均200%。其中，春晚重慶分會場主舞台所在重慶南岸區，4天接待遊客118.73萬人，同比增長107.93%；武漢在某出行平台搜索量同比暴增1160%；拉薩搜索熱度環比增長超100%；無錫在初一外地遊客接待量比同期增長達93%。

據央視報導，春節假期前三日，春晚分會場城市重慶、武漢、拉薩和無錫的旅遊熱度高漲，搜尋量較節前增加200%。央視春晚成為行走的種草機，有遊客稱「今年的春晚簡直是旅遊宣傳片」，因為看了重慶分會場的山城夜景太震撼，他連夜訂了機票，初二就帶爸媽來洪崖洞、千廝門大橋沉浸式體驗春晚裡的山城夜景。

透過總台春晚，重慶的巴渝風情、武漢的楚風漢韻、拉薩的雪域文化、無錫的江南水鄉，驚艷了各地觀眾，也吸引遊客到「春晚同款」地標打卡。在去哪兒平台上，武漢黃鶴樓、無錫惠山古鎮附近部分飯店民宿 已滿房，重慶躋身假期前三日熱度最高的城市TOP5，拉薩酒店預訂同比去年增長49%。

重慶作為央視「2025年春節聯歡晚會」的四個分會場之一，主舞台所在的重慶彈子石廣場，開放首日就有不少市民和遊客專程在舞台前拍照留念。統計數據顯示，從1月27日到1月30日4天內，南岸區南濱路累計接待遊客118.73萬人，同比增長107.93%；長嘉匯總台春晚主舞台周邊區域，接待遊客29.47萬人次，同比增長154.93%，外省遊客占比35.4%。

武漢首次作為分會場登上總台春晚後，搜索量同比暴增1160%，其中黃鶴樓熱度最高。某出行平台數據顯示，武漢登上春晚後，搜索量同比暴增1160%。春節期間，武漢市遊客預訂量同比增長117.65%

遊客與春晚拉薩分會場布景合影。（取材自央視）

春晚拉薩分會場舞台搭建在布達拉宮廣場，由於布達拉宮廣場的春晚布景保留至2月5日，引發西藏旅遊熱潮。布達拉宮在春節假期前兩天的遊客數量與去年同期相比，已增長21%。亮相春晚分會場以來，拉薩市搜索熱度環比增長超100%，相較於2024年除夕和初一，全市線上接待人次同比增長16％。