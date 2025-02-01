DeepSeek梁文鋒回湛江過年 和同學踢球敘舊 家鄉熱迎傳奇

DeepSeek創始人梁文鋒回湛江老家過年，村裡四處拉橫幅歡迎他。(取材自三言科技)

近日暴紅的中國AI 新創公司DeepSeek （深度求索）創始人梁文鋒，回到家鄉廣東湛江米歷嶺村過年，米歷嶺村沿路掛滿紅色歡迎橫幅；老家也迎來遊客打卡、網紅直播，村裡年輕人還狂刷社交媒體，熱情歡迎「傳奇」青年歸來。梁文鋒除夕和老同學一起踢足球 ，年初一（1月29日）便離開重回工作崗位。

DeepSeek創始人梁文鋒回湛江老家過年，村裡四處拉橫幅歡迎他。(取材自三言科技)

綜合羊城晚報和觀察者網和港媒等報導，梁文鋒於1月28日（除夕）回到湛江米歷嶺村過年，消息傳出，村口平時用來作為婚禮現場裝飾的雙喜紅拱門便立起來，上面寫著對聯：「文鋒回鄉傳佳績，鄉村振興添動力」，吸引不少家長帶小朋友打卡拍照，沾沾「學霸氣息」；村中大紅橫幅隨處可見：「熱烈歡迎文鋒榮歸故里，家鄉因你而驕傲！」「熱烈祝賀文鋒成為家鄉的驕傲」。

DeepSeek創始人梁文鋒(後排左5)回湛江老家過年，他在除夕與老同學踢足球。(取材自三言科技)

據報導，梁文鋒特別喜歡踢足球，高中同學兼好友陳先生透露，梁文鋒除夕下午和老同學一起踢足球敘舊，除夕夜吃過年夜飯後，正月初一上午便離開。他們踢球時的合影在網上熱傳，照片中梁文鋒一頭濃密的黑髮，戴著眼鏡、穿黃色球衣，笑容燦爛，看起來很秀氣；「他的衣著打扮和為人處事都非常低調。」陳先生說。

他們在合照中舉起「畢業二十載，踢波仍少年，不負好時光，再踏新征程——吳川一中校友」的橫幅。據悉，2002年，梁文鋒以吳川市第一中學「高考狀元」成績考上浙江大學。大學期間，他就已經探索量化交易。陳先生回憶稱，梁文鋒當時大學讀的AI工程專業前景並不明朗，但他很有前瞻的眼光，「完全是白手起家，創業以來還做過全自動繡花機等產品。」

DeepSeek創始人梁文鋒回湛江老家過年，村裡四處拉橫幅歡迎他。(取材自三言科技)

梁文鋒在2023年創立DeepSeek，很短時間內，DeepSeek的開源AI模型風靡全球，新模型發布後，全球用戶蜂擁而至，DeepSeek的服務器一度崩潰。春節前夕，梁文鋒才終於抽身回鄉，短暫休整。他的同事透露，節後梁文鋒將立即投入工作，繼續推動AI技術的發展。

報導指，同鄉梁文惠與梁文鋒同輩，也是校友。他回憶，梁文鋒從小就是非常聰明、有天賦的人，「我們以前都知道，他（梁文鋒）初中就學完高中的數學了」，但梁文鋒比較內向，過年過節回家一般也不怎麼出門。

初中班主任容老師告訴媒體，梁文鋒從小就是「尖子生」，數學天賦驚人。「他初中就學完高中數學，還自學大學課程。」容老師說，文鋒性格很文靜，但絕不是書呆子。他在學習上很有自己的「一套方法」，很注重勞逸結合，學好每一個學科彷彿毫不費力。