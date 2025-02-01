減肥又失敗了…趵突泉「豬鯉」春節大吃特吃胖三斤

濟南趵突泉的「豬鯉」減肥失敗。（取材自瀟湘晨報）

山東濟南趵突泉景區裡的錦鯉因長期被遊客餵食致體態臃腫，被稱為「豬鯉」，該景區特別在春曆春節 前設立了「錦鯉減肥中心」為其減肥。不過春節期間遊客熱情不減，鯉魚們依然享受到了大量投餵，體型並未變瘦，逃不過每逢佳節胖三斤的定律，景區不得不承認「減肥失敗」。

據瀟湘晨報報導，近年來，濟南趵突泉的錦鯉多次火上熱搜，不少外地遊客專程趕到趵突泉公園蹲點拍攝網紅錦鯉。2024年10月十一假期期間有遊客拍下一段視頻，趵突泉景區的保安手拿「罪證」，不停勸阻遊客不要再投餵魚了：「大家不要餵魚，已經撐死好幾條了」、「說了你們也不信」。

盡管景區在2025年1月15日設立了「錦鯉減肥中心」提示牌，呼籲遊客不要投餵魚食，為錦鯉們減肥，但春節期間遊客熱情不減，鯉魚們依然享受到了大量投餵，體型並未變瘦。每逢佳節胖三斤，濟南趵突泉的「豬鯉」們還是減肥失敗了。

濟南趵突泉的「豬鯉」減肥失敗。（取材自瀟湘晨報）

園區相關工作人員表示，由於遊客過度投餵，以及泉水水質好、水溫恒定，適宜魚類生長等原因，致使錦鯉體態臃腫。減肥中心將通過， 科學控制飲食、增加錦鯉運動量等方式繼續幫助它們減肥，同時也呼籲遊客文明觀賞錦鯉， 不要隨意投餵， 保護景區生態與錦鯉健康。

對此，網友們紛紛留言評論：「不要給雞翅包飯餵吃的了」，「天，看著要爆炸了的感覺」，「遊客每天投餵，減肥不可能成功」，「豬鯉：我勸你們不要多管閒事」，「這渾圓的...是很可愛, 但更想魚魚們長壽啊」，「景區別賣魚食啊」，「根本減不下來，一個賽一個肥」。