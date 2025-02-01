男男生子成真？ 中國科學家培育出「雙爸」鼠寶活到成年

成年的孤雄小鼠（左）和同齡、同性別的野生型對照小鼠。（取材自科技日報／中國科學院動物研究所供圖）

中國科學家通過胚胎幹細胞技術，成功兩隻雄性小鼠共同「生」出小鼠，而且這些小鼠能存活至成年。科研人員稱，這些「雙父親」小鼠，即兩個生物學上的雄性父親，而非傳統的一雌一雄，被稱為單性繁殖，是哺乳動物基因工程領域的重大成就，相關研究並獲刊在「細胞·幹細胞」雜誌。

據科技日報報導，兩個鼠爸爸也能生出鼠寶寶？中國科學家讓這件看似不可能的事變成了現實。「細胞·幹細胞」雜誌1月29日報導了一項哺乳動物單性生殖的重要進展。中國科學院動物研究所研究員周琪及李偉、副研究員李治琨和中山大學駱觀正教授等利用胚胎幹細胞工程技術，成功讓兩個鼠爸一起「生」出鼠寶寶，並且小鼠創紀錄地活到了成年。

這項突破性進展一經發布，就引起國際學術界的廣泛關注，被認為克服了哺乳動物單性生殖中前所未有的挑戰。

兩個精子或者兩個卵子能夠誕生出完整的寶寶，科學界一度認為這是不可能的，從20世紀80年代起，科學家就希望在哺乳動物單性生殖研究上有所突破，但盡管能培育出全母源胚胎，一旦將其移植到母體子宮，就像被施了魔咒，無一例外地停止發育，最終胎死腹中。

中國科學家培育出能活到成年的「雙爸」鼠寶。（取材自科技日報／中國科學院動物研究所供圖）

20世紀90年代初，科學家在哺乳動物中發現了一類特殊的基因——印記基因。「普通基因平等地表達父母雙方的遺傳信息，而印記基因卻很『任性』，只從父本或母本一方表達，另一方則默默『隱身』。」論文共同通訊作者李偉說，這一獨特機制讓哺乳動物的兩套基因組不再相同，印記基因憑藉獨特的表達方式，關上了單性繁殖的大門。

在這項研究中，科研人員成功構建了攜帶20個印記區段基因編輯的孤雄（沒有媽媽的遺傳信息）單倍體胚胎幹細胞，並將其與精子共同注入去核卵細胞，成功轉化為可存活的胎兒和功能完整的胎盤。

「通過這種方式構建的孤雄小鼠，與普通小鼠有著顯著的不同。它們的體重增長迅速，當普通小鼠體重達到20克時，孤雄小鼠的體重大約已達30克。孤雄小鼠還表現出更強的探索欲，在曠場實驗中頻繁進入中心區域，這與嚙齒類動物習慣沿邊緣活動的習性大相逕庭。」論文共同通訊李治琨說，它們的壽命也有明顯差異，孤雌小鼠壽命較長，而孤雄小鼠的壽命僅為普通小鼠的60%。

「孤雄小鼠的研究，為哺乳動物印記基因的形成及其在單性生殖障礙中的作用，提供了更合理的解釋。」李偉說，印記基因和單性生殖的關係更多是間接效應：當體內有兩套父本DNA 時，胚胎往往過度生長，而這種過度生長在生物學上不可持續，最終影響存活。雖然這些異常的單獨效應不致命，但修復它們卻能產生可存活的個體。