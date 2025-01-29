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大年初一 10萬人參加北京地壇仿清帝祭地儀式

記者賴錦宏/即時報導
北京地壇廟會舉行仿清朝皇帝祭地表演，吸引約十萬民眾參觀。（新京報）
北京地壇廟會舉行仿清朝皇帝祭地表演，吸引約十萬民眾參觀。（新京報）

正月初一上午（1月29日）第三十七屆地壇春節文化廟會正式開幕。作為北京人鍾愛的傳統活動之一，今年的地壇廟會依然吸引了大量遊客。約有十萬民眾祈求新一年國泰民安、風調雨順的仿清祭地儀式。

據新京報報導，29日早上9時整，古樂響起，數百名演員組成的祭地隊伍沿神道前行，由打扮成皇帝的表演人員，率領文武百官和侍衛模擬古代祭祀儀式，祈求風調雨順、五穀豐登。現場還有工作人員進行解說，幫助觀眾更好地理解這一傳統文化。表演歷時半小時，觀眾們早早聚集在方澤壇內等待。

除了仿清祭地表演，廟會還推出了大陸各地的民間花會表演，並特別展示了河北省的地方特色民俗。新設的「我要上廟會」賀歲才藝表演舞台為民間團體提供了展示空間。

東城文旅集團黨委副書記、地壇廟會新聞發言人徐澤表示，本屆廟會以「大過中國年，喜迎四海春」為主題，推出六大內容板塊：年味大餐、年禮大集、年俗大賞、年運大開、年玩大家和年景大片，匯集各地年俗文化，突出「中國年」特色。

主賓省河北帶來了獨特的文化展示，增添了廟會的多元色彩。特色點心、非遺工藝、民俗表演，讓市民在廟會上體驗到豐富多彩的年俗文化。上午9點，北京市民李大爺帶著小孫子逛廟會，他表示：「大年初一來逛地壇廟會是我們家的老傳統，圖的就是感受下年味兒。」

地壇廟會最引人注目的環節是仿清祭地表演。觀眾們早早聚集在方澤壇內等待，9時整，古樂響起，數百名演員組成的祭地隊伍沿神道前行，身著清代服飾的演員模擬古代祭祀儀式，祈求風調雨順、五穀豐登。現場還有工作人員解說，幫助觀眾更理解這個傳統文化。

1月29日，大年初一，第三十七屆地壇廟會開幕，許多遊客與蛇年吉祥物合照。（新京報...
1月29日，大年初一，第三十七屆地壇廟會開幕，許多遊客與蛇年吉祥物合照。（新京報）

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