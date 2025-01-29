中國年貨「黃金手機貼」夯 行動支付難取代實體紅包

中國今年過年出現「黃金手機貼」等非傳統年貨；圖為泡泡瑪特推出春節周邊商品。（中央社）

中國年輕人今年春節 流行另類年貨，如「黃金手機貼」，招財寓意滿滿。最近幾個月，中國開始流行「黃金手機貼」，將黃金製成帶有各式圖案的薄片，放入透明手機殼中，就能將黃金透過手機背面時刻展示出來。

黃金手機貼的重量大多在0.01到0.2克之間，一片大約人民幣30至50元（約新台幣135元至225元），記者到豫園附近的黃金專賣店詢問時，店員表示是999足金。

商人也推出帶有新年寓意的吉祥圖案，例如屬於今年生肖的蛇、招財貓、財神爺等；也有些長得像一張符咒，寫上「時來運轉」、「順」、「財庫」等字，就是希望能在喜氣洋洋的過年討一些好彩頭，期待接下來的一年財運更旺。

此外，傳統習俗農曆除夕夜發給晚輩壓歲錢討吉利。中國有些地方發紅包對象界定為「還沒結婚成家者都可領」，不管年紀有多大；在行動支付 發達環境中，紅包儀式感更難以取代。

傳統習俗農曆除夕夜發給晚輩壓歲錢，用紅色袋子包起現金，討個吉利、求福求順，帶有豐富的祝福意涵。

中國行動支付發達，一般消費現場鮮少見到現金交易，陸籍配偶黃妮虹來自福建福州，她表示，儘管行動支付很發達，不過在可以見面的情況下，還是會用現金準備壓歲錢發給晚輩，這是一種儀式感，「如果真的在外面回不來的，才會用轉帳」。

據黃妮虹觀察，福建福州與台灣的過年習俗文化相近。她提到，在老家過年時，大年初一不掃地、不洗衣服等習俗跟台灣過年期間一樣，年夜飯也大多會準備佛跳牆；福建福州過年期間有「遊神」活動，宮廟神明出巡遶境祈求地方平安。

「遊神有點類似台灣的廟會，非常熱鬧、好玩」，黃妮虹說，大年初四開始陸續有遊神活動，主要是由廟方選日子，各個宮廟人員開車載著神明出巡，走到哪裡都可以聽到鞭炮聲，大人、小孩爭相看熱鬧，讓春節很有過年味道。