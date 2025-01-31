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回擊LG杯柯潔事件？中賽事禁外援 韓棋手年損恐逾千萬

中國新聞組／北京31日電
柯潔（右）和卞相壹對陣。（新華社）
柯潔（右）和卞相壹對陣。（新華社）

柯潔在LG杯決賽的判罰爭議之後，中方似乎回擊了。一條中國圍棋協會關於「本賽季各項圍棋團體賽商借棋手擬不包含外援」通知，在社交平台引發熱議；上海棋院院長劉世振表示，「目前這個消息正在徵求各隊的意見，主要就是針對男女圍甲而言，對上海隊來說影響不大。」

極目新聞報導，這對南韓棋手們將是一個巨大的損失。據悉，圍甲比賽中，下一盤棋、贏一盤棋都會有相應的獎金。上個賽季的圍甲聯賽，南韓棋手出場都在10次以上，卞相壹更是高達17次，雖然勝率不過半，但總收入也有人民幣94萬元（約13萬美元）左右，若包括申真谞、樸廷桓等圍棋名將，外加女子棋手崔晶等，南韓棋手的總經濟損失可能超過人民幣1000萬元（約138萬美元）。

在上個賽季的圍甲聯賽裡一共有8名外援，其中南韓外援占據7席，另一位是日本外援。此次奪冠的卞相壹正是中國圍甲聯賽龍元明城杭州隊的外援。如果新規執行，包括卞相壹、申真谞、樸廷桓等知名南韓棋手都將無緣參加新賽季中國圍甲聯賽。

網易報導，柯潔被判罰事件引發的爭議持續加劇。LG杯決賽當事裁判接受韓媒採訪時表示，柯潔本可以繼續對局，但警告之後，由於選手本人拒絕接受，因此判定為中盤勝。

對於判罰介入時機是否有爭議，他表示，南韓棋院規定，發現違規應立即介入，介入時機不存在偏向卞相壹的情況。即便在溝通過程中，選手仍可以繼續落子。關於重賽，他透露柯潔本人並未直接表態，但代表團內部確實討論過重賽可能性。

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