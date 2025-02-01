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劉亦菲「戴」火19元髮夾 原本銷量兩位數 如今1夜賣萬件

中國新聞組／北京1日電
劉亦菲帶火19元人民幣的奧特曼髮夾。（取材自九派新聞）
劉亦菲帶火19元人民幣的奧特曼髮夾。（取材自九派新聞）

劉亦菲近日曬出參加時尚活動照片，頭上戴著的奧特曼髮夾引發關注，意外帶動銷量一夜超過1萬件，引發大批網友熱議：「『神仙姐姐』帶貨能力真厲害」。

來源：YouTube

九派新聞新聞報導，照片中，劉亦菲穿粉色短裙抱著玲娜貝兒，頭上還戴著滿鑽的奧特曼髮夾，少女心滿滿。照片曝光後，網友們扒出劉亦菲同款髮夾售價為19.21元人民幣（約2.65美元），一夜間就將原本銷量兩位數的髮夾買到超1萬件。

19元人民幣的奧特曼髮夾。（取材自九派新聞）
19元人民幣的奧特曼髮夾。（取材自九派新聞）

銷量猛增後，劉亦菲帶火了奧特曼髮夾的話題登熱搜榜，閱讀量超1.2億，引發大批網友熱議：「『神仙姐姐』帶貨能力真厲害」。

據了解，這款髮夾隨後已被商家下架。店家發公告解釋：「由於訂單異常火爆，又逢年底佳節。人手緊張，2月8日開始陸續發貨。」

店家還發公告感謝劉亦菲：「感謝姐姐，感謝親們的喜歡支持。因為預售也有發貨時限，該品類最長15天。之前還有上萬單正在抓緊交付，又趕上新年將至，出貨受限。我們後續逐漸會開啟預售，工廠也在抓緊開工。親們可以先收藏加購，後續開啟預售時方便購買再次感謝親們的支持厚愛。」

1987年出生的劉亦菲，因出演電視劇「金粉世家」白秀珠一角踏入演藝圈，之後又出演了「仙劍奇俠傳」、「神雕俠侶」、「天龍八部」、「夢華錄」等影視作品，因清新脫俗的氣質和仙氣飄飄的形象被網友稱為「天仙」、「神仙姐姐」。2024年，劉亦菲主演的電視劇「玫瑰的故事」熱播，讓她再次成為話題焦點。

劉亦菲 奧特曼

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