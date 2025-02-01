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南京櫃姐丟了工作 竟因評論劉亦菲「微胖」？ 網炸鍋

中國新聞組／北京1日電
曾被稱發胖的劉亦菲。（取材自微博）
曾被稱發胖的劉亦菲。（取材自微博）

藝人劉亦菲的胖，導致一位櫃姐丟了工作？南京一輕奢女裝品牌櫃姐近日因評論劉亦菲「微胖」，引發劉亦菲粉絲們不滿，除群起舉報，並攻陷該品牌等社交帳號留言區挺劉亦菲，該品牌隨後道歉稱該櫃姐非惡意評論劉亦菲，但仍決定辭退她。此舉又引來另一派網民聲援櫃姐稱，微胖並非貶義詞，劉亦菲的粉絲卻勢力大到連實話都不讓說，「太恐怖了」，「說好的官方治理飯圈亂象呢」 ？

來源：YouTube

綜合媒體報導，南京德基一櫃姐近日因使用個人社交帳號發布不當言論被辭退一事，引起熱議。據社交媒體截圖，該櫃姐曾評論網友「你穿的比劉亦菲好看」、「其實劉亦菲有點微胖，所以你們穿也比她好看」。

南京櫃姐發表的評論。（社交媒體截圖）
南京櫃姐發表的評論。（社交媒體截圖）

該言論引發劉亦菲粉絲不滿，粉絲注意到品牌方在網路上銷售這件牛仔褲時，還會特別強調是「劉亦菲同款」，認為一方面靠著劉亦菲賺錢，一方面員工又這樣評論劉亦菲身材，紛紛掀起退貨潮。

該品牌隨後發布了處罰通知公告以及致歉信，處罰通知中指出，鑑於該員工使用個人小紅書帳號在社交媒體上發布不當言論，嚴重違背了公司服務宗旨和員工手冊，公司決定與其解除勞動合同。

對此，網友們迅速圍觀，有網友直言，「還不讓人說實話了，可惡的飯圈」、「粉絲太恐怖了，微胖也不是貶義詞啊」、「不是才說要整治飯圈亂象，怎麼又是飯圈刷屏」；也有網友認為，「活該，肯定要開除啊」、「這明顯是公司自己覺得不妥，所以有此操作」、「這怪劉亦菲幹啥？明顯就是櫃姐說話有問題，劉亦菲純純是天下掉個鍋給她背了」。

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