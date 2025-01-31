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1片藥3分錢能吃嗎？ 中國藥企回應稱「啞巴吃黃連」

中國新聞組／北京31日電
阿司匹林腸溶片每片3.4分。（取材自頂端新聞）
阿司匹林腸溶片每片3.4分。（取材自頂端新聞）

阿司匹林腸溶片每片3.4分（人民幣，下同）、葉酸每片3分、氯化鉀注射液每支0.16元…第十批國家藥品集中帶量採購中，多個中選藥品因價格過低引發熱議，上海市「兩會」期間，有政協委員、醫學專家反映某些集採藥品可能存在質量風險等問題；藥企表示，企業即使虧損，也只能「啞巴吃黃連」。

頂端新聞報導，參加第十批國家組織藥品集採的藥企相關負責人崔統勳（化名）表示，他們公司這次參加阿司匹林腸溶片的集採，沒有中選。對於阿司匹林腸溶片中選企業共7家，中選價格在3.4分/片至4.8分/片，其中最低價格是3.4分/片，他認為「這個價格是非理性的，已經低於合理的工業成本。阿司匹林腸溶片實際成本約4.5分/片，低於這個價格就是不賺錢或賠錢的。」

據報導，崔統勳指出，每片3分4的價錢，沒有把所有成本計算在內，很多企業為了中選，只計算原輔料的成本以及車間的人工成本，實際上是為了中標而中標。企業這樣做的原因有兩個，第一是上市公司是為了市值管理，第二是B證企業(指研發藥品後委託其他藥廠生產的藥企)報低價中選，是為了減少損失。

對於3.4分錢一片的藥能吃嗎？報導指出，他表示，「這一點我相信我們國家藥監部門的監管力度。製造偽劣藥的違法成本很高，我相信只要是藥廠，既然報出了這個價錢，即使企業虧損，也不敢弄虛作假。」再者即使是集採中選後，國家藥監局也會對中選產品進行「飛檢」，過程不會向省局和藥廠打招呼，是突擊檢查。「飛檢」會檢查中選企業的生產工藝、生產過程、質量監控，不達標會吊銷藥企的生產許可證。

這種情況下，低價中選的企業很難偷工減料，大概率只能「啞巴吃黃連」，承受低價帶來的成本壓力。

圖為集採藥品專區 。（取材自頂端新聞）
圖為集採藥品專區 。（取材自頂端新聞）

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