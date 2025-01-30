我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

川普談空難怪罪DEI釀飛安 點名前同志運輸部長

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

世界新聞網／輯
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

一名白人博主胡納泰在社交平台小紅書上發布影片，幽默分享自己在中國生活三十多年的趣事。他坦言，與中國朋友一起吃飯時，總是被「搶著買單」的場面弄得措手不及，幾乎從未有過機會自己結帳，讓他非常苦惱。有中國網友分享自身做法，建議他「要請客時先把錢給服務員」最簡單。

胡納泰透露，朋友們常以接電話或上廁所為藉口，悄悄先買好單。他感嘆道：「他們似乎不願讓我這個外國朋友買單。」他讚譽中國朋友的熱情好客，並表示中國是他心中的第二個家。

胡納泰表示，他深知「禮尚往來」的重要性，因此希望觀眾能幫他出出主意，下次如何成功付錢。他最後笑稱自己的中文還不夠流利，誠懇地請大家給予建議。

影片引發了大量互動，許多網友也熱情分享應對「買單文化」的小妙招，有人留言「我建議你去吃飯時，一進店裡先把錢壓在服務台，再跟朋友點菜」、「我就是要請客時先把錢給服務員」、「你也去打個電話，上個廁所啊」、「表示你的誠意還沒到，剛點完菜就要去先上廁所先把單買了，我爸就是這麼跟人搶買單的」、「我有個同學買單時會打架的」、「往地上一躺，不讓我買單我不起來」、「你在網路上預訂好套餐，到店先驗證二維碼就可以你先買單了」、「一進門先押一千給老闆，說多退少補」。

還有人留言「中國人不是不在乎錢，是在錢和你這位朋友之間認為你比較重要。中國是五千年文明史的禮儀之邦，有朋自遠方來自當盡地主之誼，希望不要見外」。

小紅書

上一則

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

延伸閱讀

華人轉機發現桃園機場好吃好玩 連伴手禮都有得買

華人轉機發現桃園機場好吃好玩 連伴手禮都有得買
最繁忙的Trader Joe's在紐約 動線詭異買完要去中央公園喘口氣

最繁忙的Trader Joe's在紐約 動線詭異買完要去中央公園喘口氣
1個不能少 9狗帶窩同車返家過年

1個不能少 9狗帶窩同車返家過年
川普斷「走線」路 中民眾仍要「潤」 改往日本、大馬等

川普斷「走線」路 中民眾仍要「潤」 改往日本、大馬等

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
中國AI新創公司DeepSeek推出與ChatGPT功能不相上下的新模型，引發許多討論。（取材自微博）

中AI大模型強在哪？ 為何史丹福、麻省理工都想用？

2025-01-27 01:30
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30

超人氣

更多 >
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關
12星座最重視家庭排行 有人把家當聖域、他一到春節恨不得躲房間

12星座最重視家庭排行 有人把家當聖域、他一到春節恨不得躲房間