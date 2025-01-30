中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

一名白人博主胡納泰在社交平台小紅書 上發布影片，幽默分享自己在中國生活三十多年的趣事。他坦言，與中國朋友一起吃飯時，總是被「搶著買單」的場面弄得措手不及，幾乎從未有過機會自己結帳，讓他非常苦惱。有中國網友分享自身做法，建議他「要請客時先把錢給服務員」最簡單。

胡納泰透露，朋友們常以接電話或上廁所為藉口，悄悄先買好單。他感嘆道：「他們似乎不願讓我這個外國朋友買單。」他讚譽中國朋友的熱情好客，並表示中國是他心中的第二個家。

胡納泰表示，他深知「禮尚往來」的重要性，因此希望觀眾能幫他出出主意，下次如何成功付錢。他最後笑稱自己的中文還不夠流利，誠懇地請大家給予建議。

影片引發了大量互動，許多網友也熱情分享應對「買單文化」的小妙招，有人留言「我建議你去吃飯時，一進店裡先把錢壓在服務台，再跟朋友點菜」、「我就是要請客時先把錢給服務員」、「你也去打個電話，上個廁所啊」、「表示你的誠意還沒到，剛點完菜就要去先上廁所先把單買了，我爸就是這麼跟人搶買單的」、「我有個同學買單時會打架的」、「往地上一躺，不讓我買單我不起來」、「你在網路上預訂好套餐，到店先驗證二維碼就可以你先買單了」、「一進門先押一千給老闆，說多退少補」。

還有人留言「中國人不是不在乎錢，是在錢和你這位朋友之間認為你比較重要。中國是五千年文明史的禮儀之邦，有朋自遠方來自當盡地主之誼，希望不要見外」。