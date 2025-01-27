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過年不分開…男開豪華房車返鄉 載著1馬、1狗、1摩托

中國新聞組╱北京27日電
男子開百萬豪華房車回鄉，還載著一匹馬、一條狗、一輛摩托車。(取材自極目新聞)
男子開百萬豪華房車回鄉，還載著一匹馬、一條狗、一輛摩托車。(取材自極目新聞)

多名網友近日發視頻，稱在返鄉高速公路上偶遇一名開著豪華房車的男子，其車上還載著一匹馬、一條狗以及一輛摩托車。眾多網友感慨：「這是人人嚮往的生活。」

極目新聞報導，多段視頻顯示，在一條車水馬龍的高速公路上，一輛高大的房車格外引人注意，在車尾有一個小「房子」，「房子」裡還站著一匹馬。

「一匹馬、一隻狗、一輛摩托車以及房車，這道人身自由課題，滿分。」車主張先生（化姓）26日說，前兩天他駕車從武漢出發準備回宜昌老家，在漢宜高速上看到了那輛讓人羨慕的房車。當時下著雨，房車車速大概是90碼，馬站在車尾的小「房子」裡，看起來很安靜，「馬應該習慣了（坐車）。」

另一名發布視頻的網友稱，她是在滬渝高速上偶遇的那輛房車，房車上確實帶著一匹馬。事實上，在她真實遇到那輛房車之前，就曾在短視頻平台上面刷到過房車車主的視頻，「沒想到在返鄉過年的途中遇到了」。

據報導，那名豪邁的車主曾在1月23日、25日發布過自己駕車返鄉的視頻，在視頻中他表示自己的愛馬名叫「達利」。除了「達利」以外，他車上還載著一隻名叫「步槍」的狗狗。該車主與某汽車公司合拍的一條視頻評論區中，汽車公司帳號回覆網友評論時稱，車主所駕駛的房車價值超百萬人民幣。

極目新聞多次致電該房車車主及上述汽車公司，均未獲得回應；查詢該房產官網發現，這款房車有多個不同型號，售價普遍在百萬元以上。

男子開百萬豪華房車回鄉，還載著一匹馬、一條狗、一輛摩托車。(取材自極目新聞)
男子開百萬豪華房車回鄉，還載著一匹馬、一條狗、一輛摩托車。(取材自極目新聞)

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