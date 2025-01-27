膚白、開豪車 上春晚的安徽聾啞外賣小哥 被疑假身分？

安徽衛視春晚外賣小哥(左)皮膚白皙，被質疑身分造假。(取材自九派新聞)

安徽衛視2025春晚邀請來一名聾啞外賣小哥，然而有網友指出這名小哥皮膚白皙，不符合外賣員風吹日曬四處奔波的形象，此外，還發現該小哥社交帳號上經常健身、旅遊，曬豪車、名表，引發身分造假熱議。對此，安徽衛視26日晚在微博 發布聲明回應：參演的「外賣小哥」工作記錄完備可查，且確為聽障人士。

九派新聞報導，安徽衛視主持人介紹，這名外賣員已經送外賣六年了，每次給客戶送餐後，都會送上一個暖心的比心動作。可是很快就有網友發現不對勁，一方面，是他白皙的膚色，很難和每天風吹日曬的騎手相呼應；另外，就是有網友找到該小哥的社交帳號，發現他不僅經常健身，甚至還開著奔馳，經常旅遊，雖然不少視頻已經隱藏，但還是被發現了。

有網友調侃「能讓我看看小哥的手機嗎？我想看看他一天跑多少單」、「我夏天跑了一個星期都曬黑了，他跑了六年這麽白，是逗我玩嗎」。

報導指出，此事最大的槽點是節目組低估了觀眾的眼力，大家不是反對正能量，而是覺得被「套路」。想透過外賣員形象傳遞辛苦奮鬥的精神是好事，但在做這類節目時，應考慮到真實性，評論說，如果真想展示艱辛，就不應讓細節顯得那麽違和，這種「正能量」弄巧成拙後反而適得其反。

安徽衛視請「聾啞外賣員」參加春晚疑翻車，外賣小哥曬奔馳、名表、去健身房的視頻被挖出。(視頻截圖)

安徽衛視回應春晚外賣小哥身分爭議，指在籌備階段注意到2023年3月「聽障外賣小哥比心」的暖心新聞報導，隨即與小哥本人取得聯繫，確認其從事外賣工作，工作紀錄完備可查，且確為聽障人士。基於此，節目組向小哥發出錄製邀請。

關於「外賣小哥」從業經歷，安徽衛視說，經某外賣平台後台查詢，該小哥註冊時間為2019年10月，截至目前已加入某外賣平台1938天，累計完成訂單62642單。其中，2024年8月至12月共計送出1萬1259單外賣。