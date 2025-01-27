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深圳地鐵掛「白頭春聯」不吉利？ 原來背後有意涵

中國新聞組╱廣州27日電
深圳多個地鐵站裝飾出現「白頭春聯」。(取材自微博)
深圳多個地鐵站裝飾出現「白頭春聯」。(取材自微博)

春節將至，深圳全市張燈結彩，深圳多處地鐵站也貼滿紅色春聯，但有民眾發現，這些都是頂部白色的「白頭春聯」，與傳統全紅春聯不一樣，引發討論。有網友質疑不吉利…網友解釋這是兩廣地區的一種習俗，與抗日戰爭有關。不少網友稱被深圳地鐵的細節打動，「沒有一抹白，哪有萬家紅」。

綜合媒體報導，有網友發現，深圳地鐵崗廈北、福田站等近日出現「白頭春聯」，有人以為印刷錯誤，畢竟春節用白色感覺「不吉利」。但經過專家解釋，原來是為紀念抗戰烈士。

資料顯示，白頭春聯，又稱白額春聯，指對聯頂端留有二、三寸長的白紙額頭，多見於廣東及福建各地。其起源有多種說法，一是白頭春聯最初在福建是為慶祝抗倭勝利，紀念戚繼光、戚家軍、為抗倭犧牲的軍隊將士和人民，以及明末清初時悼念明朝。

另有說法指涉及清朝，如中山、佛山及周邊地區，多被認為與清初遷海令有關；也有指是對清廷「留頭不留髮，留髮不留頭」統治的抗議等。

深圳多個地鐵站裝飾出現「白頭春聯」。(取材自羊城晚報)
深圳多個地鐵站裝飾出現「白頭春聯」。(取材自羊城晚報)

近代說法則是指向1932年淞滬抗戰，粵軍19路軍抵抗日本侵略，「百萬粵軍僅三千歸來」，無數廣東子弟兵犧牲。新春佳節將至，廣東民眾為紀念烈士，在春聯特意留出一寸白綾。自此，白頭春聯成為兩廣地區文化標識，白色寓意銘記將士犧牲，紅色則象徵對富足生活的憧憬。

不少網友稱被深圳地鐵的細節打動，有人表示「之前從未聽過白頭春聯，但當我了解到其背後的故事時，我深受觸動」；另外，有廣東網友表示，除了懸掛白頭春聯，大年三十晚家中一直開燈到天亮，直至年初三，也是為「照亮抗戰出征將士的回家路」。

深圳多個地鐵站裝飾出現「白頭春聯」。(取材自微博)
深圳多個地鐵站裝飾出現「白頭春聯」。(取材自微博)

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