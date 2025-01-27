冰雪旅遊正夯 「冷資源」撬動東北熱經濟

各地遊客紛紛到瀋陽小河沿早市打卡。（取材自人民網）

在中國東北地區最重要的鐵路樞紐站之一——瀋陽北站，來自山西的遊客何嵐正用手機記錄著一家人的東北之旅。

新華社報導，「我們計畫沿著京哈高鐵線一路向北，沿途遊覽瀋陽的故宮和中街、長春的偽滿八大部，最後去哈爾濱的冰雪大世界。」她說。

近年來，東北旅遊熱度持續升溫，得天獨厚的冰雪旅遊資源引起各地遊客對瀋陽、延吉、哈爾濱等網紅城市的嚮往，「開板」、「首滑」等話題頻頻衝上熱搜。「冷資源」撬動「熱經濟」成為中國東北經濟高質量發展的新熱點。

在廣袤的東北地區，鐵路線如同一條條巨龍，穿越林海雪原，翻越高山草原，成為人們快速、準時、便捷的交通方式，為冰天雪地的東北經濟發展注入了活力。

自今年1月14日春運開始以來，平均每天有487趟列車從瀋陽北站始發、通行，將來自中國全國各地的旅客送往哈爾濱、吉林等冰雪旅遊熱門城市，平均每日流動人次達12.1萬人次。

在位於吉林省的龍井站，一趟以大紅色和嫩綠色作為主要塗裝色調的列車停在站台，等候出發。延邊鐵道國際旅行社有限責任公司經理原向東說，這趟由綠皮火車改成的旅遊專列以「雪國列車、多彩延邊」為主題，設有朝鮮族風格車廂、滿族風格車廂、東北大花風格車廂等5節主題車廂。

針對各地遊客的不同需求，中國國鐵瀋陽局精心設計開行了終到延吉、長白山等目的地的旅遊專列，已發送旅客近萬人。

如今，京哈、瀋丹、瀋大等十餘條高鐵相繼建成，東北地區的高鐵網絡日益完善，形成了「三縱一橫」的高鐵網格局。

截至2024年底，國鐵瀋陽局的鐵路營業里程已達1萬4583公里，其中高鐵營業里程達到3296公里。