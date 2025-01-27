我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

冰雪旅遊正夯 「冷資源」撬動東北熱經濟

中國新聞組／綜合報導
各地遊客紛紛到瀋陽小河沿早市打卡。（取材自人民網）
各地遊客紛紛到瀋陽小河沿早市打卡。（取材自人民網）

在中國東北地區最重要的鐵路樞紐站之一——瀋陽北站，來自山西的遊客何嵐正用手機記錄著一家人的東北之旅。

新華社報導，「我們計畫沿著京哈高鐵線一路向北，沿途遊覽瀋陽的故宮和中街、長春的偽滿八大部，最後去哈爾濱的冰雪大世界。」她說。

近年來，東北旅遊熱度持續升溫，得天獨厚的冰雪旅遊資源引起各地遊客對瀋陽、延吉、哈爾濱等網紅城市的嚮往，「開板」、「首滑」等話題頻頻衝上熱搜。「冷資源」撬動「熱經濟」成為中國東北經濟高質量發展的新熱點。

在廣袤的東北地區，鐵路線如同一條條巨龍，穿越林海雪原，翻越高山草原，成為人們快速、準時、便捷的交通方式，為冰天雪地的東北經濟發展注入了活力。

自今年1月14日春運開始以來，平均每天有487趟列車從瀋陽北站始發、通行，將來自中國全國各地的旅客送往哈爾濱、吉林等冰雪旅遊熱門城市，平均每日流動人次達12.1萬人次。

在位於吉林省的龍井站，一趟以大紅色和嫩綠色作為主要塗裝色調的列車停在站台，等候出發。延邊鐵道國際旅行社有限責任公司經理原向東說，這趟由綠皮火車改成的旅遊專列以「雪國列車、多彩延邊」為主題，設有朝鮮族風格車廂、滿族風格車廂、東北大花風格車廂等5節主題車廂。

針對各地遊客的不同需求，中國國鐵瀋陽局精心設計開行了終到延吉、長白山等目的地的旅遊專列，已發送旅客近萬人。

如今，京哈、瀋丹、瀋大等十餘條高鐵相繼建成，東北地區的高鐵網絡日益完善，形成了「三縱一橫」的高鐵網格局。

截至2024年底，國鐵瀋陽局的鐵路營業里程已達1萬4583公里，其中高鐵營業里程達到3296公里。

上一則

中首個非遺版春節 出行需求熱、消費商機爆發

下一則

中歐快航開航 寧波至德國26天 較傳統縮短10餘天

延伸閱讀

習近平前腳剛走…瀋陽大東副食品市場附近傳不明爆炸

習近平前腳剛走…瀋陽大東副食品市場附近傳不明爆炸
陸毅、鮑蕾一家四口遊哈爾濱 大吃殺豬菜、鍋包肉

陸毅、鮑蕾一家四口遊哈爾濱 大吃殺豬菜、鍋包肉
22歲廣州男高鐵相親成功 女大13歲 網：單純要吃烤乳豬？

22歲廣州男高鐵相親成功 女大13歲 網：單純要吃烤乳豬？
南北印象燒烤 正宗東北哈爾濱風味

南北印象燒烤 正宗東北哈爾濱風味

熱門新聞

隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30
女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30
中國網路今日流傳視頻顯示，遼寧省瀋陽市沈河區東順城街的人行道上在26日中午突發爆炸，原因仍在調查中，截至發稿，官方通報還未出。圖取自紅星新聞

習近平前腳剛走…瀋陽大東副食品市場附近傳不明爆炸

2025-01-26 08:45
杭州市錢江外國語實驗學校404班班主任趙亦心老師準備的期末評語，是一副蘊含了學生名字的新年對聯，這些文字是由AI產生的。（取材自都市快報橙柿互動）

以前寫到半夜、如今10分鐘 杭州師用AI寫評語 家長回應了

2025-01-20 05:30

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁