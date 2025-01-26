比基尼蛇、媚眼蛇…中國各地蛇年吉祥物 被酸「比醜」
蛇的身形原本就讓不少人生畏，且有諸多忌諱，各地蛇年吉祥物也難倒設計師。近日網友紛曬出照片，吐槽多地的蛇年吉祥物「醜到出乎意料」，有長著愛心眼或穿比基尼的「鹹濕蛇」，有晚上遊街恐怖到讓民眾受驚的瘋癲蛇，儼然一場「比醜大賽」。網友好不容易選出邯鄲、南京、泉州、南寧「四美」，但同質性高又被批沒創意。
綜合媒體報導，拔得「比醜」頭籌的，是雲南省的「鬼迷日眼蛇」，有網友說在月黑風高的晚上被這樣一張臉盯著，真的很難尊稱它一聲吉祥物啊。
此外，廣州的媚眼蛇，主打一個戀愛腦上身，金燦燦的蛇身，就連舌頭都是愛心的形狀，晚上還會變成渾身綠油油，襯托得兩隻戀愛眼更加有舔狗色彩了。有媒體採訪路邊的年輕人說只拍照不合影，因為「蛇真的太醜了。」
而銀川燈會上蛇身戰神有種無法歸類的史詩感，網友說，權杖和斗篷氣勢大家都能get到，可這副比基尼，真的是不能理解啊。
也有的蛇年吉祥物由於過於寫實，造成了一定的恐慌。比如青島的幾米高的大白蛇，隨機嚇退不少恐蛇的朋友。
還有廣東「鹹濕蛇」、雲南「醜萌蛇」、四川「青花瓷變異蛇」、貴州「麻子蛇」，也都在都「比醜」榜上有名。看得出來，為了讓蛇這個動物顯得親近可愛，各位設計師們可謂是絞盡腦汁。
據報導，也有設計師努力保留下蛇的「原汁原味」，所以邯鄲、南京、泉州、南寧這四條小蛇，成為了網友們心目中公認的吉祥物四美，既保留了纏繞交錯的蛇形，又做出了一種仙氣飄飄，說是古裝玄幻劇裡的靈寵也不為過。不過再多看幾眼，又有種AI多度參與創作的同質感。
央視蛇年春晚也公開了吉祥物，一條名叫「巳升升」的小青蛇，整體造型參考了甲骨文中的「巳」字，身上藏著各種寓意著平安幸福的中式紋樣，寫實又不失可愛。但真正做成實物也逃不了翻車的命運。清澈又愚蠢的眼神、圓滾滾的大腦袋，被網友們吐槽略是買家秀vs.賣家秀。也再次證明了一件事，蛇年吉祥物是真的不好做。
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