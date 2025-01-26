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擺拍？面子工程？四川達州車站鋪椅墊又拆 官方回應了

中國新聞組╱北京26日電
網友拍到四川達州火車站一名男子把棉墊夾在胳膊下帶走。(取材自華商報大風新聞)
網友拍到四川達州火車站一名男子把棉墊夾在胳膊下帶走。(取材自華商報大風新聞)

一名網友拍到四川達州火車站工作人員給候車室座椅鋪上軟布坐墊，拍完照後又收走，「只留最前面的一排」，被質疑是擺拍作秀，搞面子工程，成都鐵路局達州車務段則否認搞面子工程。

華商報報導，一名網友24日在達州火車站候車時，隨手拍下車站工作人員給硬硬的鋁合金座椅鋪棉墊的場景，結果坐上棉墊屁股還沒有暖熱，棉墊就被收回了。視頻中可見，幾名穿藍色工服的人員胳膊下夾了七八個棉墊子，現場還有一大捆尚未拆的墊子，當工作人員給座椅鋪上軟布坐墊，拍完照後就取下來收走，拿著去另一個區域再拍。

達州火車站工作人員說「沒收走呀，是有乘客不願意坐這個棉墊；那個棉墊又不值錢，我們沒有收那個。」工作人員補充說：「我看還鋪了兩排，現在只是鋪了一部分，因為有些人說不需要棉墊。」

對於網友認為這是在搞面子工程，成都工作人員回應：「非常抱歉，這個不在我的解答範圍，我們目前不對這個事情進行評價，我們只針對旅客乘車當中遇到的問題。」

界面新聞報導，成都鐵路局達州車務段官方微博25日回應，經查，視頻反映的情況不屬實。春運期間，達州火車站計畫採購200張座椅墊，鋪放在候車室座椅上。24日首批到貨50張後，車站組織人員進行了鋪放，過程未出現「鋪放座椅墊拍照後再拆除」現象。首批50張座椅墊已安裝並正常使用，後續椅墊到貨後會按計畫再鋪放。

春運 微博

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