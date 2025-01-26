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現場1座現金牆 豫企豪發1億年終獎 員工數多少就拿多少

中國新聞組╱北京26日電
河南礦山集團獎金發放現場，領獎員工紛紛抱著成堆現金回家。(取材自大象新聞)
河南礦山集團獎金發放現場，領獎員工紛紛抱著成堆現金回家。(取材自大象新聞)

被稱為「全網最愛發錢」的老闆又來給員工發年終獎了，河南礦山集團25日舉行年終表彰大會，黨委書記、董事長崔培軍宣布，今年集團純利潤2.6億(人民幣，下同，約3612萬美元)，將給員工發1個多億。年會上還讓員工玩數錢遊戲，只見現場擺滿現金牆，數多少就拿多少，一名員工15分鐘數了10萬現金，最後全部抱回家。

九派新聞報導，「河南一企業年終獎堆成錢山」登上熱搜，畫面中可見，年終獎發放現場壘起現金牆，領獎員工紛紛抱著成堆現金下台。河南礦山宣傳部表示，當晚向40名銷售員工共發放6100萬獎金，最低獎金100萬，最高獎金500萬；現場現金整齊地排列成「錢牆」，形成了壯觀的景象。

此外，最引人注目的應屬「數錢」環節，員工可以在指定時間內數錢，所數即所得；當天共發放1200多萬元現金，數錢最多的員工共得到15.7萬元現金。數錢比賽已連續舉辦第三年。

以此計算，2023年河南礦山總計發放的年終獎超過7300萬元。大額發放現金也引發網友質疑炒作？崔培軍表示，並不在乎網上質疑，重要的是出發點是為員工好；採取現金的方式也能夠和員工當面溝通，在年底全體一起熱鬧熱鬧、有過年的氛圍感。

另據界面新聞報導，雖然名字中帶「礦山」，但河南礦山的與礦無直接關係，主要從事多種起重機及配套件產品的研發、生產和銷售，成立於2002年，由崔培軍創辦，個人持有公司98.88%股權。河南礦山的客戶涉航空航天、汽車船舶、鋼鐵冶煉、石油化工、鐵路軍工等領域，包括中國寶武、中鐵集團、中冶集團、中核集團、中國航空集團等大型央企。

報導稱，崔培軍1965年2月生，河南省長垣縣魏莊鎮後參木村人，1979年在上海辦起眼鏡門市部，起重機經銷部。2002年4月，成立河南省礦山起重機有限公司。2004年，崔培軍成立「河南礦山助學基金會」，每年捐資100餘萬元資助貧困大學生。2010年，崔培軍被聘為長垣一中名譽校長；2016年當選為2015年度「河南省十大經濟年度人物」；2018年入選「中國好人榜」。

河南礦山集團數錢遊戲現場，數多少就拿多少，一名員工15分鐘數了10萬現金，最後全...
河南礦山集團數錢遊戲現場，數多少就拿多少，一名員工15分鐘數了10萬現金，最後全部抱回家。(取材自微信)
河南一企業發放近1億年終獎 現金牆引熱議。(取材自中華網)
河南一企業發放近1億年終獎 現金牆引熱議。(取材自中華網)

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