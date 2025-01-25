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尷尬了…湖南春晚魔術將女孩鋸兩半 等元宵才「合起來」?

中國新聞組／北京25日電
湖南「春晚」魔術翻車，女嘉賓被「一分為二」無法復原。（視頻截圖合成）
湖南「春晚」魔術翻車，女嘉賓被「一分為二」無法復原。（視頻截圖合成）

湖南台的春晚在1月23日提前和觀眾見面，其中的魔術秀出現女孩「一分為二」的畫面，卻沒有播出女孩復原的畫面。魔術師事後發文稱這是一場「連續劇」，下半集將在元宵晚會播出，但不少網友質疑根本是魔術失敗。有自媒體盤點湖南台春晚表演，認為假唱過多，也缺少頂流藝人壓陣。

九派新聞報導，魔術師鄧男子出生於湖南省長沙市，他有多重身分，男主持人、記者、魔術師及湖南衛視國際頻道主持人。

鄧男子曾憑藉其在湖南衛視元宵喜樂會中的「魔幻元宵」表演，一舉斬獲2015年最具創意魔術師獎（電視表演類），他也在2022、2023、2024年登上央視春節、元宵聯歡晚會表演。

「魔法千里來相會」的魔術秀是鄧男子帶領他20多人的團隊日夜趕工。一方面，他們要從魔術技藝上攻克一個個難關；另一方面，節目僅道具就製作了近一個月，用鄧男子的話說，「目前國內很少有這麼複雜的魔術道具」。

對於魔術秀還有下集的說法，觀眾並不埋單。主持人汪涵、齊思鈞現場回應也現場回應該事件也稱，「晚會做成連續劇，男子的舞台他未完待續」。

除了魔術秀有「下集」令人意外，自媒體也盤點晚會上的「事故」，包括身高190公分的劉宇寧蹲下撿耳麥、主持人何炅明嗓子沙啞、臉色發白。偶像「時代少年團」疑似假唱，隊長馬嘉祺一開口嘴形就比聲音慢半拍。還有近期有熱度的藝人黃聖依也是假唱，熱舞完喘到不行，但一接過麥克風完上氣息穩定到不正常。

時代少年團疑似假唱。(視頻截圖)
時代少年團疑似假唱。(視頻截圖)
劉宇寧因為耳麥掉了手忙腳亂。(視頻截圖)
劉宇寧因為耳麥掉了手忙腳亂。(視頻截圖)

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