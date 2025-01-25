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「圍棋界悲劇」柯潔退賽拒領獎 南韓擬修「死子」規定

中國新聞組／北京25日電
柯潔不滿「死子」規則，直接退賽。(視頻截圖)
柯潔不滿「死子」規則，直接退賽。(視頻截圖)

LG杯世界棋王賽隨著柯潔「死子」被判罰引發的爭議加劇，柯潔與中方代表團拒絕參加頒獎儀式，南韓圍棋協會和LG杯財團日決定在春節後重新審查圍棋規定，修改與「死子」放入棋盒蓋有關的警告與規則。至於「0勝奪冠」的南韓選手卞相壹認為這樣的規則沒有存在必要，但他的發言連南韓網友也不買帳。

九派新聞報導，第29屆LG杯世界棋王賽三番棋決賽第二局22日在韓國開賽，柯潔兩次提子未按照南韓圍棋最新規則規定放入棋盒，先被裁判罰2目，然後被對手卞相壹舉報，兩次犯規被判負。

在23日的棋王戰決賽第三局中，柯潔在比賽中將棋子放置在棋盒蓋外遭舉報；柯潔認為裁判沒有在第一時間介入，而是在對手思考的回合暫停，隨後發怒表達不滿，之後經2小時中斷，柯潔直接退賽。

事件引發中國棋界及網友的聲援，批評南韓故意刁難，卞相壹「神之舉手」的舉報行為也惹來網友群嘲；卞相壹賽後接受採訪時表示：「比賽以不愉快的方式結束，我完全理解柯潔的立場」。卞相壹的發言，部分南韓網友並不買帳：「在未勝一局的情況下獲冠軍，真是讓南韓體育精神再次名揚世界。」

中國圍棋協會發聲「不接受本屆LG杯第三局結果」，多地圍棋協會也發聲力挺柯潔，浙江圍棋協會發文：「一場世界大賽決賽共三盤棋，有兩盤沒下完，甚至其中一盤只下了80餘手就草草收場」，「真是一場鬧劇，一個笑話！」聶衛平更表示：「這次LG杯決賽是圍棋界的悲劇」。

中國藍新聞報導，LG杯24日頒獎典禮，拿到冠軍獎金3億韓元的南韓選手卞相壹被問到柯潔提子違規一事，他表示自己是在裁判宣布第一次違規時才注意到這規則，他認為這樣的規則沒有存在的必要，因為與勝負完全無關。

由於柯潔和俞斌拒絕參加頒獎儀式已啟程返回中國，南韓圍棋協會相關人士表示，獎金通常會匯入銀行帳戶，將會研究如何寄送獎杯和其他物品。據了解，LG杯冠軍有3億韓元（折合人民幣約151.7萬元）的獎金，亞軍1億韓元（折合人民幣約50.6萬元）獎金。

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