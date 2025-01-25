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廣州男許願新年換大車 淘寶直接送公交：夠大了吧？

中國新聞組╱綜合報導
曾先生獲得了淘寶送的一輛公交車，足足有50人座。(取材自河北網絡廣播電視台)
曾先生獲得了淘寶送的一輛公交車，足足有50人座。(取材自河北網絡廣播電視台)

廣州曾先生三代同堂，春節想出遊但家裡轎車裝不下全家人，於是到淘寶許願活動許下「想換一又大又能裝」的願望，沒想到真的被抽中實現，淘寶真的給送來了一輛「大」車：一輛足足有50座的5米公交車，還不忘問曾先生「這輛車夠大了吧」；曾先生驚喜之餘也犯愁了，因為還得先考公交車駕照才能上路，有網友建議他賣了大巴換電動車，還有人跟著許願「我想要個地鐵」。

河北網路廣播電視台報導，曾先生參加淘寶許願活動，當時他許下「想換一輛車又大又能裝」，曾先生說，家裡的車子太小了，每次一家人一起出門，一輛車裝不下，希望今年春節能夠換一輛大車，帶著全家老小一起出門，在廣東省來一趟自駕遊」。

沒想到他的願望真的被抽中實現了，更令他意外的是，淘寶給他送來的一輛「大」車足足有50座，一輛超過5米的公交車送到家，這下子不光帶上自家人，親朋好友都能一起裝下，主辦方淘寶回應稱，「主打一個心想事成，這輛車夠大了吧？」有網友說：「淘寶真是懂解讀願望的」，也有人說，「我想要個地鐵」「能折現嗎」？

不過面對這輛大車，曾先生也有了一些幸福的「煩惱」，自己的駕照先需要升級一下才能開。有網友笑說，「曾先生這下可得愁壞了，駕照、停車、上路，估計要頭疼一陣了」。

據報導，從1月21日開始到2月4日，淘寶開啟許願瓜分25億紅包的互動活動，用戶許下新年心願，一起瓜分25億紅包，最高能領1888元，還有機會實現願望，贏得包含汽車、手機、演唱會門票等在內的實物大獎。

活動上線才兩天時，就已經有超過6000萬人在淘寶許下了新年願望，也有很多幸運兒在社交媒體上曬出自己中獎的截圖。

駕照 地鐵 春節

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