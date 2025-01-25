「只為打唇釘」上海媽的百萬珠寶 被缺錢的女兒60元賤賣

宋女士的珠寶。(取材自新聞坊)

上海市民宋女士近日心急如焚到派出所報案，稱自己家中收藏的約總價百萬的多件珠寶、玉石不見了；經進一步了解，這些寶貝原來是被宋女士的女兒小李拿到家附近的花鳥市場，以60元的價格出售給商戶；民警立即展開調查。

新聞坊報導，宋女士表示，她所收藏的這些貴重珠寶，卡地亞等名牌，還有些珍藏款，沒想到全被女兒拿了個袋子全裝起來，賣到家附近的花鳥市場。宋女士說，「女兒說她缺錢用，我說『缺多少錢』。她說『我缺60塊錢』。我說為什麼？她說『我看人家去打那個唇釘很好看，我也想去打，打一個釘子要30幾塊錢，再送我一對耳釘60塊錢。」

民警獲報後，第一時間電話聯繫花鳥市場負責人，共同尋找涉事門店，後來民警成功聯繫上買主陳某。

據報導，陳某在明知小李所出售的珠寶玉石是真品，且沒有相關購買憑證的情況下，還是選擇隱瞞實情、低價收購，明顯存在私心。陳某表示，他一共收了九件珠寶，最後將財務全數歸還，小李也將60元全額退回。

對此，網友們紛紛提出不同意見，「都青春期了還這麼無知腦殘，教育的失敗」，還有人說，「都有百萬珠寶了，給孩子點零花錢吧」。