新書描述與中歷任領導人談判 達賴：將轉世自由世界 避遭操控

西藏精神領袖達賴喇嘛 3月即將出版新書,首次詳細描述他與歷任中國領導人之間充滿爭議的談判,從他19歲時與毛澤東的會面,到他近期試圖與習近平和其他中國官員溝通。該書還深入探討達賴喇嘛為保護西藏獨特的文化、宗教和語言,以及確保生活在中國統治下的藏人受到保護所做的努力。

他在書中表示,「從習執政的最後十年來看,當涉及到個人自由和日常生活時,中國似乎正在恢復到毛時代的壓迫政策,但現在通過最先進的數位監控和控制技術來執行。」

身為西藏的精神領袖,達賴喇嘛自1959年流亡印度以來,一直致力於保護西藏的文化、宗教與語言,同時推動藏人自治的努力。紐約時報報導,在幾十年的流亡生活中,西藏精神領袖達賴喇嘛出版了數十本書,其中包括兩本自傳和內容涉及倫理、佛教哲學與實踐,以及宗教與科學的交集的著作;但他很少涉足純粹的政治。新書名為「為無聲者發聲:為我的家鄉和人民與中國抗爭七十餘年」(Voice for the Voiceless: Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People),達賴喇嘛表示,在臨近90歲之際,他的目標是留下工作紀錄,並為他死後從事西藏事業的人提供指導。

「儘管遭受了種種苦難和破壞,我們仍然堅定地抱有希望通過和平方式解決我們爭取自由和尊嚴的鬥爭,」達賴喇嘛在一份聲明中表示。「這本書汲取了我數十年來與北京接觸的經驗教訓,還試圖提供一些關於前進道路的思考。」

他說:「我希望這本書能在今天激發新的思考和對話,並為西藏的未來提供一個框架,即使在我離開之後也是如此。」

為了避免中國的干涉,達賴喇嘛說他將在西藏或中國以外的「自由世界」轉世。他寫道,在今年年滿90歲時,他將徵求西藏宗教領袖和民眾的意見,看他們是否希望徹底終止達賴喇嘛制度。

「為無聲者發聲」將於3月11日由美國威廉·莫羅出版社和英國哈珀非虛構出版社出版,隨後將在澳洲 、加拿大、德國、義大利 、法國、荷蘭和巴西發行。達賴喇嘛的長期譯者圖登晉巴說,這本書還將以藏文出版,並翻譯成中文,希望它能影響一些中國讀者,儘管這本書很可能在中國被禁。