貴州男帶妻騎摩托2400公里返鄉 網友：大哥有個好老婆

龔先生帶妻子騎摩托車2400公里返家過年。（取材自紅星新聞）

龔先生和妻子平時在浙江省溫州市打工，他們選擇騎摩托車回貴州老家過年，龔先生帶著妻子騎行2400多公里，花了6天4夜終於返家。龔先生說，年前到處堵車，他們嚮往這種自由騎行的感覺。網友們有人認為長時間騎行太危險，有人表示佩服，還有不少網友讚「大哥有個好老婆」，「身邊還有一位6天4夜能陪你風雨騎行的妻子，應當值得善待並倍加珍惜了啊」。

據紅星新聞報導，龔先生和妻子在溫州的一家啤酒廠打工，已經有幾年了。年關將至，他們決定騎著摩托車返回貴州老家，2400公里的距離並不近，但在他看來，這種出行方式很自由，而且現在家家戶戶馬路修到家門口，到時候過年走親戚也方便，比開車更省心。他們已經連續4年騎車返鄉。

龔先生說自己走的是江西、廣東路線，兩廣近日沒有下雨，氣溫基本上在攝氏20度左右，他們也做好了保暖措施，路上並沒有感覺到很寒冷。

「路上好心人很多，還給我們送吃的」，龔先生說，自己一直非常嚮往自由的生活，每年過年都很享受這種沿路上的風景，因為是自己騎行，所以更有意義，而且走的是國道，一路暢通，加油花了500塊，目前已經安全到家。

龔先生帶妻子騎摩托車2400公里返家過年。（取材自紅星新聞）

許多網友表示支持：「挺好的我也想要這樣的旅程，不過要注意安全，春節 車多，安全第一」，「在天氣和體力的條件下可以騎行，比自駕 堵路上強多了」，「缺的不是錢，而是對生活的體驗和挑戰」，「我已經連續十幾年廣西廣東400公里摩托車來回跑，好羨慕買得起汽車的人」。

也有網友有不同意見：「「6天4夜，油錢500，再加上路上吃喝住，還有騎行風險，值得嗎？」，「本來過年也就沒多少天，來回路程真的有必要花那麼多時間」，「大家不要盲目跟風，肉包鐵出現事故不是車毀人亡就是斷胳膊折腿」，「兩個人每天吃喝住至少要200左右，還有花費大量的時間，算下來損失比飛機大多了」，「主要是天氣好，下雨下雪就不好了」。

還有不少網友點讚稱：「大哥有個好老婆」，「好浪漫」，「恩愛夫妻」，「兄弟，身邊還有一位6天4夜能陪你風雨騎行的妻子，應當值得善待並倍加珍惜了啊」。