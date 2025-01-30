打仗也要存取款？解放軍「野戰銀行車」讓人驚奇

官兵們在野戰銀行車前辦理業務。（視頻截圖）

提到部隊後勤保障，野戰炊事車、醫療方艙、沐浴車等裝備早已為人熟知。但解放軍 還有一項特別的保障裝備——「野戰銀行車」。這種專供野戰條件下提供金融服務的車輛，讓許多網民大感驚奇，有人想不通它的應用場景，也有人笑著叮嚀官兵「打仗前把錢存好」。

綜合媒體報導，日前有網友拍到一輛噴塗解放軍陸軍叢林數字迷彩的車輛，車身上有醒目的「中國工商銀行」字樣及「野戰銀行」標識引起關注。該車專為解放軍官兵提供金融財務服務，屬於「平戰結合」型後勤裝備，無論是在和平時期還是戰時都能發揮重要作用。

此前央視軍事曾介紹過「野戰銀行車」，這種服務集金融與機動性為一體，能在複雜多變的戰場環境裡，提供及時安全便捷的金融服務。其價值在於能提升部隊在遠離後方基地時的財務處理能力。

和平時期，部隊往往需在偏遠地區進行駐訓或演習。由於這些地區缺乏銀行或網絡設施，官兵們辦理存取款、匯款等業務變得困難。如定期匯款補貼家用、支付子女學費或親屬醫療費 用，野戰銀行車等同於把銀行櫃檯和各類功能送到了官兵們的面前，以提升解放軍後勤財務保障能力。

戰時，野戰銀行車的作用更加突出。其車體搭載防彈裝甲以應對威脅，內部配備越野性能卓越的底盤、發電機和網絡數據交換設備，可保證設備正常運轉及信號穩定。

報導指出，不僅是中國工商銀行，部分其他國有銀行也與部隊有這方面的合作聯動。它們受全軍指定和委派，和部隊財務部門合作。