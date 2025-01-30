我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府2機相撞至少18死 失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

雷根機場64人客機撞黑鷹直升機 已有4人獲救 川普密切關注

打仗也要存取款？解放軍「野戰銀行車」讓人驚奇

中國新聞組／北京30日電
官兵們在野戰銀行車前辦理業務。（視頻截圖）
官兵們在野戰銀行車前辦理業務。（視頻截圖）

提到部隊後勤保障，野戰炊事車、醫療方艙、沐浴車等裝備早已為人熟知。但解放軍還有一項特別的保障裝備——「野戰銀行車」。這種專供野戰條件下提供金融服務的車輛，讓許多網民大感驚奇，有人想不通它的應用場景，也有人笑著叮嚀官兵「打仗前把錢存好」。

綜合媒體報導，日前有網友拍到一輛噴塗解放軍陸軍叢林數字迷彩的車輛，車身上有醒目的「中國工商銀行」字樣及「野戰銀行」標識引起關注。該車專為解放軍官兵提供金融財務服務，屬於「平戰結合」型後勤裝備，無論是在和平時期還是戰時都能發揮重要作用。

此前央視軍事曾介紹過「野戰銀行車」，這種服務集金融與機動性為一體，能在複雜多變的戰場環境裡，提供及時安全便捷的金融服務。其價值在於能提升部隊在遠離後方基地時的財務處理能力。

和平時期，部隊往往需在偏遠地區進行駐訓或演習。由於這些地區缺乏銀行或網絡設施，官兵們辦理存取款、匯款等業務變得困難。如定期匯款補貼家用、支付子女學費或親屬醫療費用，野戰銀行車等同於把銀行櫃檯和各類功能送到了官兵們的面前，以提升解放軍後勤財務保障能力。

戰時，野戰銀行車的作用更加突出。其車體搭載防彈裝甲以應對威脅，內部配備越野性能卓越的底盤、發電機和網絡數據交換設備，可保證設備正常運轉及信號穩定。

報導指出，不僅是中國工商銀行，部分其他國有銀行也與部隊有這方面的合作聯動。它們受全軍指定和委派，和部隊財務部門合作。

網友拍攝到的野戰銀行車。（視頻截圖）
網友拍攝到的野戰銀行車。（視頻截圖）
官兵們在野戰銀行車前辦理業務。（視頻截圖）
官兵們在野戰銀行車前辦理業務。（視頻截圖）

解放軍 醫療費

上一則

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

下一則

難度超過珠峰 貢嘎「追峰人」8年內兩度登頂

延伸閱讀

今年第4度 解放軍機艦大批出海執行「聯合戰備警巡」

今年第4度 解放軍機艦大批出海執行「聯合戰備警巡」
解放軍南部戰區：任何攪局南海的軍事活動 盡在掌握

解放軍南部戰區：任何攪局南海的軍事活動 盡在掌握
中國解放軍加強演練 探索「無人、智能」等新領域訓練

中國解放軍加強演練 探索「無人、智能」等新領域訓練
解放軍貪腐不止 何衛東：強化政治監督匡正選人風氣

解放軍貪腐不止 何衛東：強化政治監督匡正選人風氣

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級