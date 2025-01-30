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國賓護衛隊完成逾3000任務「零失誤」 是如何煉成的？

中國新聞組／北京30日電
國賓護衛隊在北京人民大會堂外歡迎來華進行訪問的吉爾吉斯總統。(中新社資料照片)
國賓護衛隊在北京人民大會堂外歡迎來華進行訪問的吉爾吉斯總統。(中新社資料照片)

作為外國元首、政府首腦、執政黨領袖踏上中國土地最先看到的禮儀分隊之一，國賓護衛隊不僅展示著國家威儀，還肩負著保衛安全的神聖使命。作為護衛者和見證者，北京總隊國賓護衛隊多年來完成140多個國家，900多位外國領袖3000餘場次護衛任務。騎著268公斤的春風摩托車，他們是怎麼煉出零失誤戰績？

新京報報導，要想成為一名合格的國賓護衛隊隊員，要經歷駕駛準備、基礎駕駛、特技駕駛、戰術基礎、戰術應用、編隊演練等6大模塊50多個科目的艱苦訓練，並且每個科目只有「優秀」才能過關，這個過程平均需要訓練2300個摩托小時、1萬8000公里行駛里程。最快的也需要一年時間，慢的則要兩三年。

「胳膊經常疼得抬不起來，在睡覺的時候，有時還夢見自己在推車。」北京總隊國賓護衛中隊隊員董坤憶起，自己剛來到中隊時，嚴格的訓練、頂級的標準、超高的淘汰率讓他倍感壓力，但也激起了他的好勝心。他的體重一個月內從85公斤掉到了70公斤，他也從僅能艱難完成適應性訓練成長到輕鬆推車3公里，與摩托車逐漸合為一體。

夏日頂著高溫、冬季冒著寒風，強化訓練期間，官兵平均每半月磨壞一副騎行手套，每兩天就要更換一條輪胎，每兩個月就要踢破一雙馬靴。「迎賓路上一分鐘，練兵場上十年功」，中隊長邵明路表示，每一次護衛任務的圓滿完成，都是隊員追求極致、力求完美的結果。

不滿足於僅僅合乎標準，隊員們還練就了過硬的獨門絕技。「駕姿王」王先勇每天頭正、頸直、目平、身體與車體成90度直角，可達到兩個小時紋絲不動；「標齊王」李彪練就了通過聽引擎聲音判斷行駛中摩托車速度和位置的秘訣；「排障王」景達在訓練中磨爛了手套、戳掉了指甲，最終做到5秒內從0公里到80公里時速加速，2秒內彎腰撿拾排除障礙物一氣呵成……，「我們鼓勵大家苦練世上無雙技，敢當天下第一騎。」邵明路說。

報導指出，為確保任務萬無一失，中隊還設置了50多種情況下的實戰化訓練，採用360°VR影像校準隊員站位，復盤推演合練，預設突發情況。藉助新技術科學、精準施訓，國賓護衛隊的訓練效率和訓練質量顯著提升。

如今，國賓護衛中隊已經零失誤完成3000餘場次護衛任務。中隊先後被黨中央表彰為「全國先進基層黨組織」，被中央軍委表彰為「全軍四鐵先進單位標兵」，被武警部隊表彰為「四鐵先進單位」。組建以來，立集體一等功一次、集體二等功三次。

國賓護衛隊護衛「七一勛章」獲得者前往人民大會堂。(新華社資料照片)
國賓護衛隊護衛「七一勛章」獲得者前往人民大會堂。(新華社資料照片)

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