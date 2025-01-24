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昆明長水機場推過夜服務 1晚10元起 坐著休息24小時免費

中國新聞組／北京24日電
網友發布的照片​​顯示，在昆明長水機場一個大廳內擺放了數十張折疊床，除了床墊外，還提供有被褥物品，當時還有旅客正在此處睡覺休息。(取材自小紅書)
網友發布的照片​​顯示，在昆明長水機場一個大廳內擺放了數十張折疊床，除了床墊外，還提供有被褥物品，當時還有旅客正在此處睡覺休息。(取材自小紅書)

近日，有網友發帖稱，為方便旅客，雲南昆明長水國際機場推出了「超低價過夜服務」，以及低價早餐，引起了網友普遍點讚。

來源：YouTube

上游新聞報導，有網友近日發帖稱，昆明長水國際機場提供了低價過夜床位，床位費15元人民幣(約2美元)，並配有一次性床單，被子價格另算。機場還有價格在六至八元的早餐，引發不少網友的評論。有些網友求攻略，也有些曾體驗過的網友稱，「20元送一次性床單，還有一個蓮蓉包」、「天啊，這價格太真誠了，愛昆明」。

昆明長水國際機場客服工作人員表示，目前機場方面為旅客提供了四種夜間休息的方式。「抵達以後，先安檢，第一種休息方式是F2層有個酒店（全季酒店）；第二種是在F1層，有個中轉休息廳，是個公共區域，可以提供沙發、毛毯等，須收取50至80元不等費用。」

網友發帖提到的低價床位，是客服工作人員介紹的第三種機場過夜方式。「第三種是在B3層，24小時免費，坐著休息，有熱水提供，也可以充電，如果願意接受一定付費的話，旁邊也有行軍床可以租賃，行軍床的租賃價格，為10元到30元不等，根據旅客的選擇和需求而定，現場也有毛毯、眼罩，可以租，也可以購買。」

據工作人員介紹，10元到30元的行軍床租賃價格，區別主要在於舒適度的不同。「行軍床上會有一次性遮蓋（一次性床單）的物品」、「考慮到旅客的安全和隱私，這個休息區有男女區分。」

工作人員還介紹了第四種機場過夜休息方式，「在F4層，有睡眠倉，具體可以在相關平台提前預定或到現場諮詢。」

據悉，昆明長水國際機場還為旅客提供了六至八元的低價早餐。工作人員表示，用餐的位置是B2層C區雲味天餐廳，可購買時段是晚上11時至隔天早上7時。

據雲南網報導，據預測，2025年春運期間昆明長水國際機場航班運輸起降預計4.2萬架次，同比增長3.9%，旅客運輸量預計624萬人次，同比增長6.1%。旅客量峰值預計出現在2月3日（正月初六）、2月4日（正月初七）、2月13日（正月十六）和2月14日（正月十七）。

昆明長水國際機場供應6-8元的早餐。(取材自上游新聞)
昆明長水國際機場供應6-8元的早餐。(取材自上游新聞)

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