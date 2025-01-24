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相親時刻到了…00後女生回老家10分鐘 就來3輛車排隊

中國新聞組／北京24日電
00後女生回到家就見到有人等在門口要和她相親。（視頻截圖）
00後女生回到家就見到有人等在門口要和她相親。（視頻截圖）

春節將至，許多人準備回老家團圓，有些年輕人則視返鄉過年為畏途，因為「會被安排相不完的親」。一名00後女子近日在網上分享稱，剛到家門口，就來了三輛車排隊等著她相親，最多時一天要相五六個人。這說中了不少年輕網友的心事，有網友說「如果是我，寧可不回去」，也有網友樂觀以對：「結構化面試搞起來，最好能攜帶一份個人簡介ppt現場匯報一下」。

據中國藍新聞報導，一名23歲在外地上班的女孩，近日提前返回鄉下老家，不料剛到家門口就來了三輛車排隊要和她相親。

當事女孩說，之前還沒有回村的時候，媒婆就開始打聽她幾號幾點回到家，從她剛到家10分鐘左右，這三輛車就立馬停在她家門口來看，很可能就是媒婆通知來的。她目前已回家一周，每天差不多要相兩到三個，最多的時候要相五六個人。

停在家門口的相親車隊。（視頻截圖）
停在家門口的相親車隊。（視頻截圖）

網友們紛紛留言：「說到我的痛處」，「形勢這麼嚴峻了嘛？」，「外面的不會打架吧」，「結構化面試搞起來」，「聽說做媒婆好賺錢」，「果然是把女孩子當成一種資源」，「趕時間呢，一起上，按順序先來自我介紹，說下自己的優勢，跟其他人比覺得自己有哪點能讓我選你，最好能攜帶一份個人簡介ppt現場匯報一下」。

陸續進場的相親隊伍。（視頻截圖）
陸續進場的相親隊伍。（視頻截圖）

在這條新聞的下方，「如果是我，寧可不回去了」、「所以今年直接不回家過年了」的評論被點讚量最多，看起來說中了許多未婚年輕人的心聲。

陸續進場的相親隊伍。（視頻截圖）
陸續進場的相親隊伍。（視頻截圖）

據極目新聞報導，每年的春節，相親是一個躲不過的熱點話題，說「過年回家一睜眼，相親對象已到面前」也不為過。春節長假即將開始，對許多單身適婚年輕人來說，這除了是一年一度的大家庭團聚時刻，也是面臨被長輩親戚催婚、催相親、催生娃等壓力爆表的「渡劫」時刻。

梳理發現，這兩天已有媒體推出了春節相親「自救指南」。被「催婚」如何應對。面對長輩的催婚，不要著急，大可「優雅」應對。畢竟大過年的，家庭和睦和諧是第一要務。況且，如果有長輩親戚鄰居熱心給你介紹對象，那正說明你的人品才能得到了認可，這樣想來，「被催婚相親」何憂之有？若能在「被安排」中碰到意中人，那更是意外之喜。

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