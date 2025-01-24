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華裔科學家離美潮+1 計算機專家陳婧加盟清華大學

中國新聞組╱綜合報導
知名計算機科學家陳婧離開美國，加盟清華大學。(取材自觀察者網)
知名計算機科學家陳婧離開美國，加盟清華大學。(取材自觀察者網)

在美華人科學家「回國潮」還在加速，據了解，屢獲殊榮的計算機科學家和區塊鏈專家陳婧已離開美國，全職加入清華大學擔任教授。

觀察者網報導，陳婧現在是清華大學計算機系教授，國家海外高層次人才計畫獲得者，主要研究方向為區塊鏈、智能合約、計算博弈論和機制設計。陳婧曾任知名區塊鏈技術公司Algorand首席科學家兼理論研究主管，紐約州立大學石溪分校計算機系助理教授。2016年獲得美國國家科學基金會職業成就獎（NSF CAREER Award）她在計算理論和經濟學的頂會、頂刊發表多篇論文，多次擔任重要國際會議PC。

陳婧於2004年從清華大學計算機科學與技術專業本科畢業，2007年獲該校工學碩士學位。2012年，在圖靈獎得主西爾維奧米卡利（Silvio Micali）指導下，在麻省理工學院完成博士學業。

在清華大學官方微博發布視頻中，陳婧表示，自己當初出國的目的很簡單，「我就是要做最好的科研，而當時最好的科研在美國，然後我就是要去學習，在美國做我的科研工作，但其實我一直並沒有覺得會一輩子待在國外。」

近年來，中國在區塊鏈領域有了很多進展，但在最前沿的技術方面還缺少一些核心理論支撐，陳婧認為，自己多年積累的學識與經驗能填補這片空白，於是她立刻與清華大學計算機系取得聯繫，表達自己期待服務國家需求的決心。

據報導，2024年1月8日，清華大學長聘教授聘任儀式上，校長李路明為陳婧頒發長聘教授聘書。回中國後，陳婧為自己設立一個新的目標，「要把在學術界、工業界積累的經驗都帶給學生們」，她期待不僅能培養出計算經濟學領域的學者，也希望帶給學生立足於國計民生發現和解決問題的思維方式，為國家技術領域、經濟領域作出更大的貢獻。

紐約州 華人 微博

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