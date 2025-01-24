抄襲案拖5年終審 中國畫家葉永青登報道歉、須賠500萬

左：比利時藝術家西爾萬的作品，1990年。右：葉永青的作品，1994年。(取材自澎湃新聞)

中國知名藝術家葉永青，涉嫌抄襲比利 時藝術家克里斯蒂安．西爾萬作品醜聞案近日終審判決，北京高院 認定葉侵權，判賠500萬元（人民幣，下同）並公開道歉；終審消息直到媒體刊出葉的登報道歉聲明才曝光，西爾萬回應，歷經五年跨國維權，判決結果對他意義重大。

澎湃新聞報導，葉永青抄襲案是中國當代藝術圈一大醜聞，經過長達五年的跨國訴訟，北京市高級人民法院的終審判決結果出爐，判葉永青抄襲西爾萬作品事實成立，葉永青近日終於公開發表道歉聲明，「我尊重法院判定，我誠懇地接受批評，檢討教訓，並向西爾萬先生致以誠摯的道歉。」自2019年葉永青抄襲被揭露以來，葉永青始終否認抄襲。

生於1958年的葉永青曾是「西南藝術群體」代表人物之一，還是知名策展人、藝術活動家、四川美院教授。西爾萬1950年生於比利時奧伊彭市，是自學成才的藝術家。2019年之前，他的名字並無多少中國人知曉，作品售價約為6000歐元。與之相比，葉永青的作品曾在拍賣 行上以60萬歐元成交。

據報導，西爾萬發現葉永青抄襲他於1980年代創作的作品後表示：「鳥、鳥巢，鳥籠、紅十字架、飛機等等，一切都在那裡！除了我的名字，否則看起來根本就是一樣的。」於是委託律師在中國訴訟，西爾萬認為，葉永青剽竊所形成的侵權畫作達176幅，通過拍賣直接獲利超5200萬元。

西爾萬說，葉永青從未直接向他表達過歉意。在這一場長達五年的跨國維權中，西爾萬在中國得到無數的幫助和支持，他對這個判決結果感到非常欣慰，認為判決結果意義重大，「一直以來我都是一個抗拒衝突的人。這是我人生第一次用法律捍衛自己的權利，並取得成功。」