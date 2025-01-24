LG杯圍棋賽／柯潔「死子」風波 掀開南韓遊戲規則

根據現場畫面，疑似是執黑的柯潔再次在吃子後未將棋子放入盒中，有一枚白子放在了棋蓋外面，被判犯規。（取材自橙柿互動）

第29屆LG杯世界圍棋棋王戰決賽在南韓 首爾舉行，因為兩次未按照規則要求將提掉的對方「死子」放入棋盒蓋裡，中國棋手柯潔遭遇犯規負。南韓規則為何規定要將「死子」放入棋盒蓋？資深圍棋裁判金同實說明，這樣的要求跟南韓圍棋規則採用數目的方法計算勝負有關。

新華社報導，中國圍棋規則採用數子法來計算勝負，在對局中提掉對方的「死子」之後放在哪裡對勝負沒有什麼影響。在對局中點目的時候，棋手會將提子的地方點成兩目，在提掉對方子後又黏上的地方算成一目（暗目）。但是，如果遇上複雜的棋局，這樣的暗目可能會被漏點。

南韓和日本 圍棋規則採用數目法計算勝負，對方的「死子」在局中和局後都有一定作用。金同實表示，不少南韓棋手從小學棋時就在老師的指導下養成了藉助「死子」點目的習慣。對於提子的地方，他們會先算成一目，全盤點目之後再一併按照棋盒蓋裡的「死子」數量加上相應的目數。因此，棋盒蓋裡有多少顆「死子」，跟棋手的形勢判斷是有直接關聯的。

根據南韓規則和日本規則，在終局之後要將對方的「死子」填入對方的空裡，再來數目。在這種情況下，棋盒蓋裡的「死子」數量直接關乎輸贏。

目前，中國、南韓、日本等3個圍棋實力最強的國家都採用各自的圍棋規則。在世界棋戰中，則沿襲誰主辦的比賽用誰的規則的慣例。對於職業棋手而言，長時間習慣了一種規則之後，遇到不熟悉的規則偶爾可能出現「短路」的情況。