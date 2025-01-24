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LG杯圍棋賽／柯潔不服韓方判罰 飆吼「受夠了」退賽

中國新聞組／北京24日電
柯潔站起來質疑裁判。(取材自新民周刊)
柯潔站起來質疑裁判。(取材自新民周刊)

第29屆LG杯世界圍棋棋王戰決賽昨在南韓首爾舉行，27歲中國棋手柯潔繼前天因兩次提子未放置棋盒蓋上被判負之後，昨又因不服韓方判罰，氣得大喊「我受夠了」直接離場退賽，無緣「九冠王」和2億韓元獎金。柯潔事後修改微博個人簡介為「世界圍棋九冠王」，疑表達對比賽結果不滿。事件惹怒中國多位棋手及網民，批韓方故意刁難，中國圍棋協會稱不接受賽果。

來源:Jian Jian將將好

據新民周刊報導，昨天下午，LG杯決賽三番棋決勝局，柯潔退賽後，南韓選手卞相壹在三局兩勝比賽中2:1奪冠，但他取勝的2分分別來自罰分和退賽，並未直接戰勝過柯潔，也被中國網友認為是「0勝」奪冠。

比賽賽況一度衝上微博熱搜第一，因決勝局比賽進行到第159手時，裁判以柯潔一顆提子未及時放入棋盒蓋中為由，中斷了比賽。而此前22日決賽第二局，柯潔也是因兩次提子未按照南韓圍棋最新規則規定放入棋盒，先被裁判罰2目，然後被對手卞相壹舉報，兩次犯規被判負。

中國棋手柯潔與南韓棋手卞相壹在第29屆LG杯決賽中爭奪冠軍。(取材自觀察者網)
中國棋手柯潔與南韓棋手卞相壹在第29屆LG杯決賽中爭奪冠軍。(取材自觀察者網)

決勝局中，柯潔先是坐在椅子上提出申訴，隨後激動站起來憤怒質疑裁判「你不能暫停，他還在思考啊這個棋。真不能這麼幹，你怎麼能這麼幹。每次都這樣，怎麼能用他的時間呢」，「他落完子之後再找我啊，怎麼能用他的時間封盤呢？一盤我就忍了，對手落完子再和我說這個事兒啊，我受夠了」。

柯潔認為，裁判介入的時間是在卞相壹思考的回合，不符合規則，申請重賽。南韓經商議，沒有接受柯潔請求，柯潔選擇退賽，返回比賽間衣服穿上直接離開了。

裁判介入前，柯潔的AI實時勝率一度掉落至0.7%，如果他能利用所剩時間優勢，也許能創造奇蹟。但裁判就在這時介入，變相給了對方思考的時間，於是柯潔急了。

中國圍棋協會隨後發表聲明回應，認為裁判中斷時機不當，影響比賽正常進行，棋手受到裁判過度干擾，無法繼續完成比賽，申請重賽無果，中國圍棋協會不接受本屆LG杯第三局結果。

看到柯潔退賽的消息，中國棋手戰鷹在直播中表示：「非常好，很解氣」；中國圍棋協會名譽主席、棋聖聶衛平也發文力挺柯潔：「這次LG杯決賽是圍棋界的悲劇」，「非常同情柯潔，南韓方面本應做得更好一些！柯潔退賽比較生猛」。

柯潔將自己的微博簡介改為「九冠王」。(取材自微博)
柯潔將自己的微博簡介改為「九冠王」。(取材自微博)

昨晚，柯潔修改微博個人簡介為「世界圍棋九冠王」，疑表達對比賽結果的不滿。

柯潔退賽讓大批中國網民怒了，紛紛留言力挺柯潔，批評南韓故意刁難；但也有網民稱，柯潔這盤棋一開始就出現重大誤算，可說是敗局已定，認為柯潔為自己的輸棋找回面子，又能獲得一大波流量被吹捧為「抗韓英雄」。

柯潔退賽事件關鍵詞。(資料來源：大公報）
柯潔退賽事件關鍵詞。(資料來源：大公報）

南韓 微博 AI

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