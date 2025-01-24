LG杯圍棋賽／韓棋手舉報柯潔 「神之舉手」被吐槽猥瑣

中國圍棋國手柯潔退出第29屆LG杯世界圍棋棋王戰決賽引來中國棋手和網民質疑主辦方南韓 賽制不公，而中國輿論的焦點另外還放在了柯潔的對手──南韓棋手卞相壹身上。部分棋手和網民嘲諷卞相壹趁柯潔離座喝水時舉手舉報的「神之舉手」太「妖嬈」又「猥瑣」，投訴後甚至不敢直視柯潔，只是坐著喝水掩飾尷尬，嘲諷卞相壹「盡搞這些偷雞摸狗的小事」。

卞相壹檢舉柯潔違規畫面。(取材自新民周刊)

綜合網易、快科技報導，柯潔在前天第二局比賽中，因未按南韓比賽規則置放棋子被判罰2目，導致了柯潔退賽，這其中一個關鍵就是柯潔對手卞相壹的當場舉報。

媒體報導內容指出，「柯潔起身接水，正盯著棋盤的韓國棋手卞相壹扭頭左顧右盼，猶豫了一下，隨後弱弱地舉起了手，指了指柯潔的棋盒，神態像極了偷偷摸摸找老師告狀的小學生。」

卞相壹此舉不僅迫使柯潔退賽，自己還「不戰而勝」直接奪冠了，相關話題昨衝上微博 熱搜，成為中國多名棋手和大批網民嘲諷的對象。

柯潔好友、中國圍棋九段棋手連笑就在第二局賽後評價說道：「卞相壹根本就不敢直視柯潔，只能用喝水掩飾尷尬。柯潔一上廁所，卞相壹立馬舉手，這個我覺得就是棋手不道德。搞那些偷雞摸狗的小事，小棋子放在外面和裡面有什麼區別？所以，我感覺卞相壹不會有好的結果，這個行為太猥瑣了」。

「棋聖」聶衛平也發文表示，「陳毅老總說過，棋雖小道，品德最尊。圍棋本應是比較紳士的運動」。

卞相壹舉手舉報的動作也被中國網民議論，有網民稱卞相壹趁柯潔離座喝水時立刻舉手向裁判舉報柯潔未按規定擺放棋子的「神之舉手」，有令人匪夷所思的「妖嬈」；而且，卞相壹在投訴後，面對回座的柯潔，根本不敢直視柯潔，只是坐在那裡喝水，看來像個做錯事怕被罵的「老嫂子」。

而在雙方第一盤的比賽時，卞相壹提子時衣袖移動其他棋子，這也是個違規動作。按規定，卞相壹應該被罰兩目。但是，柯潔並沒有表示，未做舉報。