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他參與蓋上海迪士尼…澳門台商返鄉推綠建材

記者陳政錄／綜合報導
豪門國際開發旗下第三期（豪門興墅）公寓帷幕建築，於21日上午在台南大興街舉行奠基開工儀式。（圖／台商提供）
豪門國際開發旗下第三期（豪門興墅）公寓帷幕建築，於21日上午在台南大興街舉行奠基開工儀式。（圖／台商提供）

澳門台協會長、豪門國際開發公司董事長簡廷在赴中國發展多年，近年鮭魚返鄉，透過創新研發GMRC矽石板帷幕工法，在台推動可再生之綠建材建築，旗下新案日前於台南開工。簡廷在表示，因應近期台灣受到勞動力短缺及物價上漲問題影響，和面臨全球化淨零碳排趨勢，導入永續新建材、新技術，共推環境永續、社會責任是公司治理最重要的事。

簡廷在投資中國多年，曾參與上海與加州迪士尼城堡建設，近年回台推動ESG未來城，並呼籲建築業革新。

其中，豪門國際開發旗下第三期（豪門興墅）公寓帷幕建築，於21日上午在台南大興街舉行奠基開工儀式，採用的是豪門返台創新的GMRC矽石板帷幕工法。

簡廷在指出，GMRC循矽石板環再生材料，具有壽命長、防汙、耐候性佳、耐溫、隔熟、抗彎、抗壓、可塑性超靈活等特點，可以達到表面看起來是石材或木材的質感效果，也可使帷幕施工安裝更簡便，減少傳統的建築工。

簡廷在認為，近期台灣受勞力短缺及物價上漲問題影響，和全球化淨零碳排趨勢，導入永續新建材、新技術，共推環境永續、社會責任是公司治理最重要的事。

簡廷在進一步表示，GMRC矽板帷幕工法在國際已經發展二、三十年之久，如澳門威尼斯人洒店大樓、新加坡環球影城，上海、香港迪士尼等城堡都有使用。同時，豪門自行研發的GMRC矽石板帷幕工法，更重要的是利用建築模組化設計，和數位網路建築資訊建模（BIM）智慧化生產製造，以及精準吊掛安裝施工。

展望未來，簡廷在計畫，將此工法推廣運用，透過GMRC循環再生能源永續的革新建築、帷幕工藝技術永續愛台灣。

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